Нетаньяху готов отпустить главу «Моссада»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху склоняется к тому, чтобы дать главе «Моссада» Давиду Барнеа зеленый свет для поездки в Доху сегодня вечером, чтобы присоединиться к переговорам по заключению соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, передает Times of Israel.

Новостной канал 13 news цитирует два источника, участвовавших в переговорах, которые говорят, что вероятное решение Нетаньяху было принято на фоне «общего осторожного прогресса» в переговорах с посредниками в Катаре.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что делегация высокого уровня отбудет в ближайшие 24 часа, если Нетаньяху решит дать добро, добавляет телеканал. В докладе отмечается, что ХАМАС до сих пор не предоставил Израилю список живых заложников. Израильский аналитик Бен Каспит ссылается на источники, близкие к посредникам, которые утверждают, что Барнеа уже дали зеленый свет на поездку в Катар. «Он покинет страну в ближайшие часы или в субботу вечером. Если, конечно, не произойдет изменений в последнюю минуту», - пишет Каспит в своем посте в соцсети X.

Ранее официальные лица в Вашингтоне выразили «осторожный оптимизм» по поводу перспектив заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в обмен на заложников до истечения срока полномочий президента США Джо Байдена.

Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил продолжающиеся переговоры в Дохе как «довольно серьезные», в то время как представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по его мнению, сделка по освобождению заложников возможна до 20 января.

Израильские СМИ сообщили, что участие главы «Моссада» в переговорах является ключевым признаком реального прогресса в заключении сделки по освобождению 94 из 251 заложника, похищенных ХАМАС 7 октября, которые все еще удерживаются в Газе. ХАМАС также удерживает двух израильских гражданских лиц, которые проникли в сектор Газа в 2014 и 2015 годах, а также тела двух солдат ЦАХАЛ, которые были убиты в 2014 году.