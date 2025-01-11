USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Сломанный российский самолет развернулся над Баку и экстренно вернулся в Москву

19:08 794

В московском аэропорту «Внуково» экстренно приземлился самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Дубай. Это второй подобный случай с бортами UTair за одну неделю и уже четвертая поломка лайнеров российских авиакомпаний с начала 2025 года.

Как рассказали в UTair, причиной экстренного возвращения самолета стало «изменение уровня гидравлической жидкости». По данным сервиса Flightradar24, борт развернулся в районе Баку и направился обратно в Москву. На борту находились 240 пассажиров. Никто из них не пострадал.

7 января лайнер Boeing 737 авиакомпании UTair, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, также был вынужден приземлиться в аэропорту «Внуково» из-за неисправности.

А 4 января сразу два российских самолета столкнулись с техническими проблемами во время рейсов: Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета; Boeing 737 авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Волгоград — Екатеринбург, также был вынужден прервать полет.

Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
18:12 3018
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир главная тема; все еще актуально
04:27 10721
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
13:47 5245
Дания сделала тайное предложение Трампу
Дания сделала тайное предложение Трампу
17:48 2492
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
17:29 2170
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
16:42 3123
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
16:07 2150
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 2351
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
14:14 5624
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
03:48 9329
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства котел под названием Ближний Восток; все еще актуально
03:21 10527

ЭТО ВАЖНО

Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
18:12 3018
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир главная тема; все еще актуально
04:27 10721
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
13:47 5245
Дания сделала тайное предложение Трампу
Дания сделала тайное предложение Трампу
17:48 2492
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
17:29 2170
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
16:42 3123
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
16:07 2150
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 2351
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
14:14 5624
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
03:48 9329
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства котел под названием Ближний Восток; все еще актуально
03:21 10527
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться