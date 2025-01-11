Сломанный российский самолет развернулся над Баку и экстренно вернулся в Москву

В московском аэропорту «Внуково» экстренно приземлился самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Дубай. Это второй подобный случай с бортами UTair за одну неделю и уже четвертая поломка лайнеров российских авиакомпаний с начала 2025 года.

Как рассказали в UTair, причиной экстренного возвращения самолета стало «изменение уровня гидравлической жидкости». По данным сервиса Flightradar24, борт развернулся в районе Баку и направился обратно в Москву. На борту находились 240 пассажиров. Никто из них не пострадал.

7 января лайнер Boeing 737 авиакомпании UTair, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, также был вынужден приземлиться в аэропорту «Внуково» из-за неисправности.

А 4 января сразу два российских самолета столкнулись с техническими проблемами во время рейсов: Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета; Boeing 737 авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Волгоград — Екатеринбург, также был вынужден прервать полет.