Премьер Словакии перешел на оскорбления в адрес Зеленского

Комментируя ситуацию с прекращением транзита газа через территорию Украины, Фицо назвал ее «более опасной, чем кажется».

«Иногда мне надоедает его поведение. Он бегает по Европе и занят тем, что попрошайничает и шантажирует», - сказал Фицо.

По мнению словацкого премьера, «этому пора положить конец».

Ранее стало известно, что в Брюсселе будет сформирована рабочая группа по решению проблемы обеспечения газом стран Европы. Украины в этой группе не будет.