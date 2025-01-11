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Премьер Словакии перешел на оскорбления в адрес Зеленского

20:09 1894

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему «надоедает» поведение Владимира Зеленского.

Комментируя ситуацию с прекращением транзита газа через территорию Украины, Фицо назвал ее «более опасной, чем кажется».

«Иногда мне надоедает его поведение. Он бегает по Европе и занят тем, что попрошайничает и шантажирует», - сказал Фицо.

По мнению словацкого премьера, «этому пора положить конец».

Ранее стало известно, что в Брюсселе будет сформирована рабочая группа по решению проблемы обеспечения газом стран Европы. Украины в этой группе не будет.

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