Премьер Словакии перешел на оскорбления в адрес Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему «надоедает» поведение Владимира Зеленского.
Комментируя ситуацию с прекращением транзита газа через территорию Украины, Фицо назвал ее «более опасной, чем кажется».
«Иногда мне надоедает его поведение. Он бегает по Европе и занят тем, что попрошайничает и шантажирует», - сказал Фицо.
По мнению словацкого премьера, «этому пора положить конец».
Ранее стало известно, что в Брюсселе будет сформирована рабочая группа по решению проблемы обеспечения газом стран Европы. Украины в этой группе не будет.