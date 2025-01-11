Землетрясение в Спитаке
20:12 1488
Землетрясение магнитудой 2,1 произошло в 1 км к северу от Спитака, сообщает Спасательная служба МВД Армении.
Толчки были зарегистрированы 11 января в районе 18:31 по местному времени, эпицентр находился на глубине 10 км.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение ощущалось в городе Спитак и селе Аревашох Лорийской области.
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