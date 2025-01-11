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Американские компании заплатили в России $1,2 млрд

20:37 590

Американские компании, продолжающие деятельность на российском рынке, выплатили более 1 миллиарда долларов налогов в бюджет России. Как сообщает Newsweek со ссылкой на данные группы B4Ukraine и Института Киевской школы экономики (KSE), в 2023 году общий объем уплаченного американскими компаниями налога на прибыль составил 1,2 миллиарда долларов.

В 2021 году, до начала войны в Украине, сумма налогов от американского бизнеса в России составляла 915,7 миллиона долларов. Выручка при этом была более высокой — 50 миллиардов долларов против 30,5 миллиарда долларов в 2023 году. Соединенные Штаты по итогам 2023 года стали самым крупным иностранным налогоплательщиком в российский бюджет.

В десятку крупнейших американских компаний, перечисляющих налоги в бюджет России, вошли: Philip Morris — $220 млн; PepsiCo — $135 млн; Mars — $99 млн; Procter & Gamble — $67 млн; Mondelez — $62 млн; Citigroup — $53 млн; Cargill — $50 млн; Johnson & Johnson — $42 млн; Coca-Cola Hellenic — $34 млн; Weatherford — $32 млн.

Бывший посол США в России и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в комментарии для Newsweek назвал действия компаний, продолжающих работать в России, аморальными.

«Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать варварскую войну Путина в Украине. Надеюсь, акционеры этих компаний задумаются о целесообразности и моральной стороне [косвенного] финансирования убийства мирных жителей. Еще не поздно поступить правильно», — высказался Макфол.

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