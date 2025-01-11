USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

«Мощный» ответ России на санкции США

20:48 785

«Враждебные действия» США «без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России». Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с очередными санкциями США.

В российском дипведомстве указали, что решение нынешней администрации США ввести новые ограничительные меры против энергетического сектора РФ в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц Министерства энергетики РФ, «представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения бесславного пребывания у власти президента Джо Байдена».

В ведомстве заявили, что Россия «была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке, несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против России».

Сломанный российский самолет развернулся над Баку и экстренно вернулся в Москву
Сломанный российский самолет развернулся над Баку и экстренно вернулся в Москву
19:08 4149
В России таджика променяли на индуса
В России таджика променяли на индуса наша корреспонденция; все еще актуально
11:15 6886
Премьер Словакии перешел на оскорбления в адрес Зеленского
Премьер Словакии перешел на оскорбления в адрес Зеленского
20:09 1902
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
18:12 6109
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир главная тема; все еще актуально
04:27 11295
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
13:47 6168
Дания сделала тайное предложение Трампу
Дания сделала тайное предложение Трампу
17:48 4112
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
17:29 3399
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
16:42 4242
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
16:07 2705
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 2742

ЭТО ВАЖНО

Сломанный российский самолет развернулся над Баку и экстренно вернулся в Москву
Сломанный российский самолет развернулся над Баку и экстренно вернулся в Москву
19:08 4149
В России таджика променяли на индуса
В России таджика променяли на индуса наша корреспонденция; все еще актуально
11:15 6886
Премьер Словакии перешел на оскорбления в адрес Зеленского
Премьер Словакии перешел на оскорбления в адрес Зеленского
20:09 1902
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
18:12 6109
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир главная тема; все еще актуально
04:27 11295
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
13:47 6168
Дания сделала тайное предложение Трампу
Дания сделала тайное предложение Трампу
17:48 4112
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
17:29 3399
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
16:42 4242
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
16:07 2705
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 2742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться