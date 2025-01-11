«Мощный» ответ России на санкции США

«Враждебные действия» США «без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России». Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с очередными санкциями США.

В российском дипведомстве указали, что решение нынешней администрации США ввести новые ограничительные меры против энергетического сектора РФ в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц Министерства энергетики РФ, «представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения бесславного пребывания у власти президента Джо Байдена».

В ведомстве заявили, что Россия «была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке, несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против России».