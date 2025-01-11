Пашинян приобрел билет на «Титаник»

Как и следовало ожидать, внесение правительством Никола Пашиняна законопроекта о начале процесса интеграции Армении в Европейский Союз вызвало в политических кругах России нескрываемое раздражение. Как уже сообщалось, заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук заявил, что членство в Евросоюзе «приведет Армению к резкому удорожанию энергоресурсов, депопуляции и экономическому упадку», добавив, что Еревану придется сделать выбор, поскольку он не может одновременно быть членом Евразийского экономического союза и ЕС.

В свою очередь, Арман Егоян, председатель Комитета парламента Армении по вопросам евроинтеграции, заявил, что в какой-то момент Ереван должен будет определиться, в каком именно союзе он видит свое будущее. Однако, по словам Егояна, необходимость такого выбора возникнет лишь тогда, когда Армения вступит в таможенный союз ЕС или же, как это сделали Молдова и Грузия, подпишет с Брюсселем соглашение о свободной торговле. При этом Егоян не исключает, что в ответ Россия предпримет «серьезные политические шаги», одним из которых может стать исключение Армении из Таможенного союза. «Это их [России] выбор, - подчеркнул депутат. - То есть, они могут иметь нормальные отношения и торговые связи, например, с Грузией или со странами-членами Европейского Союза, а с нами — нет? Тогда выходит, что, являясь членами Евразийского экономического союза, мы сами себя где-то ограничиваем?» Отметим, что в настоящее время почти половина внешней торговли Армении приходится на Россию, тогда как на ЕС — лишь 7,3 процента. Кроме того, Армения помогает России обходить западные санкции. Чего стоит один только многомиллиардный экспорт российского золота в Объединенные Арабские Эмираты, осуществляемый через армянские компании. В России считают, что объявленный Ереваном курс на евроинтеграцию является «подписанием себе смертного приговора».

Комментируя ситуацию, ведущий научный сотрудник Института международных исследований академии МГИМО Николай Силаев заявил, что на самом деле решение Еревана может быть не более, чем сигналом для союзников Армении. «Сегодня все более очевидно, что членство в Евразийском экономическом союзе — это привилегия, - отметил Силаев. - С учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, вступление Армении в ЕС можно сравнить с приобретением билета на «Титаник». Понимание этого только начинает приходить к людям. Но пока этого не произошло, кто-то хочет очень быстро воспользоваться моментом». Рассуждая о том, как возможное решение Армении вступить в Европейский Союз может отразиться на российско-армянских отношениях, Силаев подчеркнул, что, в первую очередь, оно ударит по экономике страны, добавив, что «лучше всего последствия такого шага для Армении охарактеризовал вице-премьер правительства России Алексей Оверчук». Силаев отметил, что принятие этого закона не означает немедленного начала интеграции Армении в Европейский Союз.

«Сообщение о законопроекте является политическим сигналом, - считает российский эксперт. – Который, прежде всего, адресован Европейскому Союзу, чтобы продемонстрировать, что Армения — стремящийся к европейской интеграции потенциальный союзник, которому нужно оказывать помощь. И этот сигнал вряд ли вызовет в России большой энтузиазм...» По словам Силаева, сегодня Европейский Союз «далеко не так щедр, как пятнадцать лет назад». ЕС требует от стран-кандидатов выполнения целого набора условий, включая введение санкций против России, аналогичных тем, которые ввел сам Европейский Союз. Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, заявил, что вступление Армении в Европейский Союз несовместимо не только с ее членством в Евразийском экономическом союзе, но и в СНГ. По его словам, «это решение не принесет пользы и армянскому народу». «Я не знаю, к чему это приведет для них [Армении], но весь мир помнит, чем это обернулось для Украины», -заключил Климов. Армянский политолог Сурен Суренянц, являющийся сторонником укрепления связей с Россией, ссылаясь на предупреждение Алексея Оверчука, заявил, что членство Армении в Европейском Союзе приведет к утрате всех преференций, получаемых его страной в рамках Евразийского экономического союза.