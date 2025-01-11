Граждане вышли на улицы и требуют отставки правительства
21:41 2467
В Монголии начались массовые митинги с требованием отставки правительства. СМИ пишут, что участники акции обвиняют правительство страны в неспособности бороться со смогом (он появляется из-за сжигания каменного угля), безработицей, заторами, бедностью и коррупцией.
Сообщается, что на улицы Улан-Батора, столицы страны, вышли около 3 тысяч человек.
January 11, 2025
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