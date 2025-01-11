Глава немецких ультраправых пообещала перезапустить «Северный поток»

Партия «Альтернатива для Германии» в случае прихода к власти перезапустит «Северный поток», заявила на партийном съезде глава партии Алиса Вайдель, ставшая сегодня кандидатом на парламентских выборах.

«Мы снова введем «Северный поток» в эксплуатацию», сказала она под аплодисменты аудитории. Также Вайдель сорвала овации после фразы: «Когда мы будем у руля, мы снесем все ветряки, долой эти ветряные мельницы позора!».

26 сентября 2022 года были зафиксированы разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока – 2».