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Глава немецких ультраправых пообещала перезапустить «Северный поток»

22:16 484

Партия «Альтернатива для Германии» в случае прихода к власти перезапустит «Северный поток», заявила на партийном съезде глава партии Алиса Вайдель, ставшая сегодня кандидатом на парламентских выборах.

«Мы снова введем «Северный поток» в эксплуатацию», сказала она под аплодисменты аудитории. Также Вайдель сорвала овации после фразы: «Когда мы будем у руля, мы снесем все ветряки, долой эти ветряные мельницы позора!».

26 сентября 2022 года были зафиксированы разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока – 2».

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