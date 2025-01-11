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В Грузии протесты: полиция не церемонится с протестующими

видео; обновлено 22:44
22:44 434

На акциях протеста в Грузии возобновились задержания участников силами правопорядка, сообщают местные тг-каналы.

*** 22:29

У парламента Грузии возобновилась акция протеста. Собравшиеся у здания законодательного органа перекрыли проспект Руставели. Некоторое время назад к ним присоединился «Марш друзей», участники которого прошли от филармонии до парламента. Находившиеся возле законодательного органа приветствовали их аплодисментами и выкриками.

Митингующие скандируют - «Грузия», «Да здравствует наша дружная родина». Также был исполнен гимн Грузии.

Участники принесли флаги Грузии, Евросоюза и США.

На территории мобилизована полиция.  

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в протестном шествии в Зугдиди. Решение провести турне по регионам она объяснила тем, что требование новых парламентских выборов поддерживают жители по всей стране.

Она заявила, что продолжит исполнять функции президента, добиваться проведения новых парламентских выборов и поддерживать контакты с зарубежными партнерами, а также посетит инаугурацию Дональда Трампа. Зурабишвили пообещала сторонникам «вырвать Грузию из когтей России».

«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга», - заявила политик.

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