У Трампа нашли рецепт демократического Ирана

Мир должен вернуться к политике «максимального давления» на Тегеран. Это необходимо, чтобы превратить Иран в более демократическую страну. Об этом заявил специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Он подчеркнул, что это давление должно быть военным, экономическим и дипломатическим. «Это давление не только кинетическое, не только военная сила, но оно должно быть также экономическим и дипломатическим... Мы должны использовать слабость, которую мы сейчас видим. Надежда есть, поэтому должны быть и действия», - сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа также отметил, что возможность «изменить Иран к лучшему есть, но эта возможность не будет длиться вечно».