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Экс-глава МИД Украины о том, можно ли было предотвратить войну

11 января 2025, 23:40 1035

Полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году можно было отсрочить на несколько месяцев, но предотвратить его было невозможно. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

«Я пришел к мысли, что эта война была неизбежной. Но ее можно было бы отложить. На годы - нет. На месяцы - возможно, да», - сказал Кулеба, комментируя слова Дональда Трампа о том, что он мог бы предотвратить вторжение, если бы был президентом США.

Бывший глава украинской дипломатии отметил, что российский президент Владимир Путин начал это полномасштабное вторжение в Украину, потому что был уверен в пассивности Запада и отсутствии его реакции на эту агрессию.

Кроме того, Дмитрий Кулеба раскритиковал стратегию «не эскалации», которой придерживается Запад, в частности Вашингтон и Берлин. По мнению экс-министра, если бы не эта политика партнеров, сегодня бы Украина находилась в значительно лучшей позиции.

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