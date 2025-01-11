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Эти смешные неработающие санкции

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Леонид Швец, автор haqqin.az
11 января 2025, 23:41 1253

Соединенные Штаты ввели беспрецедентные по масштабам санкции против российской нефтяной промышленности, однако реакция среди части экспертов пошла по привычной уже колее: дескать, проблемы новые ограничения России, конечно, доставят, но она понемногу адаптируется, ведь худо-бедно адаптировалась к предыдущим запретам. Как говорили в детстве: ничего не больно, курица довольна!

Курица, то есть Россия, конечно, совсем не довольна, любые санкции заставляют нести дополнительные издержки при попытке нивелировать или компенсировать ущерб. Тут и повышенные комиссионные посредникам, которых может выстроиться целая цепочка, и сниженная из-за рисков цена запрещенного продаваемого товара или безбожно завышенная цена запрещенного покупаемого.

Важно не упускать из виду, что конфликт России с Западом не эпизод в истории взаимовыгодного сотрудничества, к которому вот-вот произойдет возврат, как только затихнут пушки на востоке Украины

Да и качество добываемого на сером рынке через третьи-пятые руки обычно не сравнится с продукцией непосредственно от уважаемого производителя. Как ни крути, по любому убытки. Но в целом жить можно, конечно, и это внушает иллюзию неуязвимости.

Каждый эпизод, когда удается обойти санкции, воспринимается с восторгом и гордостью за великую страну, которая юрко уворачивается от неуклюжих ударов англосаксов и их продажных сателлитов, как сказали бы на российском телевидении.

Отдельная беда с импортозамещением. Ведь часто для того, чтобы самим произвести что-то неимпортное, непременно требуется что-то импортное: станки, оборудование, технологии, какие-то важные детали или сырье. Кроме того, запуск нового производства не осуществить без инвестиций, а где же их взять?

Отдельная беда с импортозамещением. Ведь часто для того, чтобы самим произвести что-то неимпортное, непременно требуется что-то импортное

А если кредитоваться, то с базовой ставкой 21% легче сразу застрелиться. Но, допустим, средства нашлись, удалось выбить по государственной линии льготное кредитование. Кадры, кадры… где для импортозамещающего предприятия раздобыть? Веником махать и мигранты смогут, хотя и они уже неохотно в Россию едут, опасаясь оказаться в окопах, но опытных специалистов везде страшный дефицит.

Российская экономика выбрала все возможности роста, задействованные в 2023-24 годах и базирующиеся на вливании огромных бюджетных средств в оборонную сферу и смежные сектора. Дальше только вниз, под аккомпанемент инфляции, падающего рубля и нарастающие структурные диспропорции. И понятно, что санкции будут только усугублять и без того безрадостные перспективы, выматывая издержками и так вымотанную войной экономику.

Важно не упускать из виду, что конфликт России с Западом не эпизод в истории взаимовыгодного сотрудничества, к которому вот-вот произойдет возврат, как только затихнут пушки на востоке Украины. Нет, это принципиальное противостояние, об экзистенциальном характере которого не устает говорить само российское руководство. И после 2025 года, когда уже ни за что не удастся свести бюджетные расходы с доходами, последует еще более жесткий 2026-й, а там и 2027-й, и так далее, за горизонт.

Россия крутиться будет, вилять и приспосабливаться, а о выходе на траекторию уверенного развития придется забыть. А так-то санкции почти не работают, да

Санкции не только продолжат делать свое разрушительное дело, их будут и дальше расширять, уточнять и совершенствовать. Штаты, Европа, их союзники на других континентах.

Вторичными санкциями доведут до испуганного заикания третьи страны, которые хотели бы заработать на российских нуждах, но кому охота попадать в черные списки Министерства финансов США? Даже китайцы ведут себя крайне осторожно, чего уж говорить о других. И вот это едва ли не главное следствие санкций.

Всякие экономические контакты с Россией становятся токсичными и грозящими неприятностями. Если этих неприятностей нет пока по каким-то направлениям, никто не гарантирует, что они не появятся завтра или послезавтра. В условиях полной неопределенности и высоких рисков большой бизнес не работает. Проституция, продажа наркотиков – да, современные высокие технологии с конкурентным потенциалом – никогда. Поэтому Россия крутиться будет, вилять и приспосабливаться, а о выходе на траекторию уверенного развития придется забыть. А так-то санкции почти не работают, да.

Кстати, сообщают, что 14 января начнутся консультации Еврокомиссии со странами — членами ЕС по поводу 16-го пакета санкций против России. Польша, которая председательствует в ЕС с 1 января, сменив Венгрию, намерена добиться, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину российского вторжения в Украину, 24 февраля. Ожидается, что в пакете будет запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа, а также запрет на сотрудничество с российской атомной отраслью. Курица довольна?

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