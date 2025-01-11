Эти смешные неработающие санкции

Соединенные Штаты ввели беспрецедентные по масштабам санкции против российской нефтяной промышленности, однако реакция среди части экспертов пошла по привычной уже колее: дескать, проблемы новые ограничения России, конечно, доставят, но она понемногу адаптируется, ведь худо-бедно адаптировалась к предыдущим запретам. Как говорили в детстве: ничего не больно, курица довольна! Курица, то есть Россия, конечно, совсем не довольна, любые санкции заставляют нести дополнительные издержки при попытке нивелировать или компенсировать ущерб. Тут и повышенные комиссионные посредникам, которых может выстроиться целая цепочка, и сниженная из-за рисков цена запрещенного продаваемого товара или безбожно завышенная цена запрещенного покупаемого.

Да и качество добываемого на сером рынке через третьи-пятые руки обычно не сравнится с продукцией непосредственно от уважаемого производителя. Как ни крути, по любому убытки. Но в целом жить можно, конечно, и это внушает иллюзию неуязвимости. Каждый эпизод, когда удается обойти санкции, воспринимается с восторгом и гордостью за великую страну, которая юрко уворачивается от неуклюжих ударов англосаксов и их продажных сателлитов, как сказали бы на российском телевидении. Отдельная беда с импортозамещением. Ведь часто для того, чтобы самим произвести что-то неимпортное, непременно требуется что-то импортное: станки, оборудование, технологии, какие-то важные детали или сырье. Кроме того, запуск нового производства не осуществить без инвестиций, а где же их взять?

А если кредитоваться, то с базовой ставкой 21% легче сразу застрелиться. Но, допустим, средства нашлись, удалось выбить по государственной линии льготное кредитование. Кадры, кадры… где для импортозамещающего предприятия раздобыть? Веником махать и мигранты смогут, хотя и они уже неохотно в Россию едут, опасаясь оказаться в окопах, но опытных специалистов везде страшный дефицит. Российская экономика выбрала все возможности роста, задействованные в 2023-24 годах и базирующиеся на вливании огромных бюджетных средств в оборонную сферу и смежные сектора. Дальше только вниз, под аккомпанемент инфляции, падающего рубля и нарастающие структурные диспропорции. И понятно, что санкции будут только усугублять и без того безрадостные перспективы, выматывая издержками и так вымотанную войной экономику. Важно не упускать из виду, что конфликт России с Западом не эпизод в истории взаимовыгодного сотрудничества, к которому вот-вот произойдет возврат, как только затихнут пушки на востоке Украины. Нет, это принципиальное противостояние, об экзистенциальном характере которого не устает говорить само российское руководство. И после 2025 года, когда уже ни за что не удастся свести бюджетные расходы с доходами, последует еще более жесткий 2026-й, а там и 2027-й, и так далее, за горизонт.