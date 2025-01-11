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Президент Словакии обиделся и не поедет в Украину

00:23 202

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать в Украину, хотя ранее и планировал это сделать, из-за прекращения транзита российского газа через украинскую территорию, что в свою очередь повлияло на поставки газа в Словакию. Об этом сообщает издание Aktuality.

Отмечается, что Пеллегрини на посту президента посетил уже все соседние страны, однако до сих пор не был в Киеве, хотя ранее анонсировал такую поездку. Однако теперь он отказался от нее.

"При этих обстоятельствах о моей поездке в Украину пока не может быть и речи. Если мне нужно ехать туда просто для того, чтобы сфотографироваться, и мне сообщают, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно туда ехать не нужно. Пусть никто на меня не обижается", - сказал он.

Президент добавил, что решение украинского правительства и президента о прекращении транзита газа через территорию Украины "фундаментально угрожает энергетической безопасности Словакии".

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя мы имеем действующие контракты, при таких обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи", - пояснил Пеллегрини.

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