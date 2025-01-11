Пезешкиан едет к Путину ставить подпись

В ближайшую пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и подпишет соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, пишет издание Tehran Times.

Ранее сообщалось, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет касаться в том числе вопросов обороны и безопасности.

До этого посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали сообщил, что российско-иранский договор будет подписан 17 января 2025 года в Москве в ходе переговоров президентов двух стран.