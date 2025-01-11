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Эрдоган Татлысесу: «Если ты за, буду избираться в президенты»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в шутливой форме допустил, что выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году.

Выступая на митинге в городе Шанлыурфа с известным турецким исполнителем Ибрагимом Татлысесом, Эрдоган ответил на вопрос последнего по поводу участия в предстоящих президентских выборах.

«Если ты за, то и я за», - ответил Эрдоган.

Раннее Эрдоган заявлял, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

«Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня», - сказал он. Заявление Эрдогана передали местные телеканалы.

В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%. Явка составила 85,71%. Он получил право управлять страной в течение пяти лет.

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