Россия у границ Днепра
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Линия фронта в Украине подошла еще ближе к Днепропетровской области, теперь она составляет уже примерно 6,5 километров (ранее было более 7 км).
Это произошло после захвата россиянами села Соленое к югу от Покровска, сообщает военный паблик Deep State.
При этом пока по-прежнему неясно, будут ли россияне рваться к Днепропетровской области, либо предпочтут повернуть севернее и блокировать Покровск с запада.
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