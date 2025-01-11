Россия у границ Днепра

Линия фронта в Украине подошла еще ближе к Днепропетровской области, теперь она составляет уже примерно 6,5 километров (ранее было более 7 км).

Это произошло после захвата россиянами села Соленое к югу от Покровска, сообщает военный паблик Deep State.

При этом пока по-прежнему неясно, будут ли россияне рваться к Днепропетровской области, либо предпочтут повернуть севернее и блокировать Покровск с запада.