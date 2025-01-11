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Ливанская армия подошла к границе Израиля

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Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) начали в субботу размещение в восьми населенных пунктах, расположенных в приграничных с Израилем районах. Об этом говорится в коммюнике армейской пресс-службы, размещенном в соцсети X.

«Ливанские военнослужащие и миротворцы вошли в города Бинт-Джбейль и Тейр-Харфа в центральном секторе юга, а также в поселки Айтарун, Альма-эш-Шааб, Мадждаль-Зун, Эд-Духейра, Эль-Кузах и Эс-Сальхани, - указывается в тексте. - Военное командование призывает жителей воздержаться от возвращения в эти районы до завершения операции по развертыванию воинских частей».

Размещение армейских сил началось после вывода из этих селений израильских войск, которые проводили там зачистку местности с целью ликвидации подземных тоннелей и складов с оружием «Хезболлы».

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