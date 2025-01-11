USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Новость дня
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»

На что рассчитывает Армения без России?

главная тема
Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
03:00 1052

На днях правительство Армении одобрило проект закона "О начале процесса по членству республики в Европейском Союзе".

Хотя само решение о вступлении в ЕС будет приниматься в будущем, по итогам общенационального референдума, Ереван уже начал переговоры с Брюсселем о разработке "плана действий", по мере реализации которого он надеется поkучить статус "страны кандидата" на вступление в Евросоюз.

Ключевой вопрос для Пашиняна

Для правящей в Армении партии "Гражданский договор" и ее лидера, премьер-министра Никола Пашиняна, подготовка к вступлению в Европейский Союз может стать ключевым элементом в программе подготовки к очередным парламентским выборам, которые пройдут в 2026 году. Если до 2028 года Грузия сохранит за собой мораторий по заявке на вступление в Евросоюз, то Армения по существу дела может занять место Грузии, получив статус "кандидата на вступление".

Для правящей в Армении партии "Гражданский договор" и ее лидера, премьер-министра Никола Пашиняна, подготовка к вступлению в Европейский Союз может стать ключевым элементом в программе подготовки к очередным парламентским выборам

В то же время, по мере продвижения к этой цели, вероятность более серьезного витка геополитического и макроэкономического кризиса в Армении будет только усиливаться.

Проблема Армении не в том, что она решила пойти по другому геополитическому направлению, в рамках которого будет запрашивать у Евразийской комиссии варианты "плавного" снижения своего статуса и уровня присутствия. Проблема в том, что, углубляя конфликт с Москвой, Ереван выходит из группы политических союзников и партнёров Российской Федерации. А потому сам процесс выхода Армении из ЕАЭС неизбежно будет сопряжён с определенным конфликтом.

Будут ли это меры на уровне блокирующих таможенных пошлин, введенных со стороны Москвы, или куда более серьезных санкций, мы увидим позже. Пока же остается констатировать, что любой сценарий выхода Армении из ЕАЭС будет предполагать определенные последствия в виде обоюдных экономических потерь.

Для российской стороны предполагаемый выход Армении из ЕАЭС это, прежде всего, репутационные потери, но не только.

Проблема в том, что, углубляя конфликт с Москвой, Ереван выходит из группы политических союзников и партнёров Российской Федерации

По ряду позиций товарной номенклатуры снизится торговый оборот, который по итогам 2024 года достиг порядка 14 миллиардов долларов. На определенный, возможно среднесрочный, период времени армянские поставщики продукции окажутся в дискриминационном положении, поскольку против них будут введены заградительные пошлины. А воспользоваться в этой ситуации арбитражным судом ЕАЭС, как, впрочем, и другими процедурами согласования, Армения уже не сможет.

Ереван потеряет комиссионные

Российские поставки обеспечивают на сегодняшний день около 63 процентов от общего объема импорта Армении. Плюс порядка четырех миллиардов долларов накопленных российских инвестиций в экономику Армении.

Помимо этого, значительную часть товарооборота Армении с Россией составляет реимпорт со стороны ряда стран Европейского Союза и монархий Персидского залива (прежде всего, Объединенных Арабских Эмиратов).

Российские поставки обеспечивают на сегодняшний день около 63 процентов от общего объема импорта Армении. Плюс порядка четырех миллиардов долларов накопленных российских инвестиций в экономику Армении

Ни для кого не секрет, что развернутая индустрия услуг антисанкционного "шлюза", предоставляемая Ереваном для российских экономических субъектов – это улица с двухсторонним движением, поскольку на посредничестве Ереван зарабатывает весьма приличные комиссионные.

Что станет с этими многомиллиардными возможностями в случае нарастании кризиса в российско-армянских отношениях - вопрос открытый.

Достаточно чувствительным для Армении будет также сворачивание беспошлинных поставок из России горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые по существу являются субсидией для экономики Республики Армения.

Хочу уточнить, что в последние несколько лет в Армению из Российской Федерации ежегодно поставляется порядка 155-170 тысяч тонн бензина и столько же дизельного топлива, более 10 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, около 2,5 тысяч тонн нефтяного парафина фракции С13, порядка 30 тысячи тонн гудрона…

Хотя данные объемы в принципе не столь велики, не следует сбрасывать со счетов, что поставки эти, всё-таки, являются льготными. А вот по какой цене будут поставляться коммерческие партии ГСМ после решения о сворачивании членства Армении в ЕАЭС – это еще один открытый вопрос.

В последние несколько лет в Армению из Российской Федерации ежегодно поставляется порядка 155-170 тысяч тонн бензина

Вердикт Оверчука: ЕАЭС и ЕС - несовместимы

Именно этот тезис положен в основу текста, опубликованном на сайте правительства Российской Федерации за подписью вице-премьера Алексея Оверчука.

Обращает на себя внимание несколько моментов.

Во-первых, это один из крайне редких случаев, когда на ведомственном портале даётся политическая оценка решения властей Республики Армения. Причем в данном случае нет ссылок на каких-либо посредников вроде отдельных политических деятелей, высказывающих сугубо личную точку зрения, или даже на официальные российских СМИ, располагающие всем необходимым, чтобы донести позицию властей Российской Федерации.

В тексте заявлении вице-премьера Оверчука все говорится прямо и без каких-либо обиняков.

Оверчук предупреждает, что, в случае сворачивания отношений с ЕАЭС, в Республике Армения вырастут цены на электроэнергию и продовольственные товары

Во-вторых, хочу напомнить, что Алексей Оверчук не только заместитель Кабинета министров России, но и главный ответственный за экономическое взаимодействие с Арменией, поскольку является сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии.

Другими словами, мы видим прямую реакцию Кремля без всяких реплик чиновников среднего уровня, ведомственных представителей или анализа экспертов.

И это уже очень серьезно.

Оверчук предупреждает, что, в случае сворачивания отношений с ЕАЭС, в Республике Армения вырастут цены на электроэнергию и продовольственные товары, а с другой стороны, экспорт армянских товаров в Россию сократится на 70-80 процентов, в результате чего, по словам Оверчука "…обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое".

Таким образом, не вдаваясь в дальнейшие оценки состояния экспорта-импорта в двухсторонних отношениях, уже понятно, что сам факт получения статуса "кандидата на членство в ЕС", к которому так стремится Никол Пашинян и его группа, поставит множество серьезных вопросов, связанных с будущим экономического развития и политической стабильности Республики Армения. И дело даже не столько в том, как отреагировала официальная Москва на «окно в ЕС», которое пытается пробить Ереван, а в тех политических шараханьях, которые мы наблюдаем в Армении.

Саргсян залетел в последний вагон уходящего поезда

Напомним, что ускоренный прием этой страны в ЕАЭС в октябре 2014 года был, по существу, реакцией на расширение программы евроассоциации, продекларированной официальным Брюсселем.

В сентябре 2013 года, то есть, при правлении президента Сержа Саргсяна, Ереван официально объявил о решении вступить в Таможенный Союз, а уже через месяц, в ноябре, так же официально отказался подписать договор об экономической Ассоциации с Европейским Союзом.

И вот спустя чуть больше десяти лет пребывания Армении в составе ЕАЭС, новая власть в Ереване, решившая, очевидно, что на севере ей ловить больше нечего, раскручивает механизм интеграции в диаметрально противоположном направлении.

На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 1053
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
11 января 2025, 18:12 12058
Армения держит в уме СНГ?
Армения держит в уме СНГ? наш комментарий
03:15 653
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 3971
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
11 января 2025, 13:47 7860
Эрдоган Татлысесу: «Если ты за, буду избираться в президенты»
Эрдоган Татлысесу: «Если ты за, буду избираться в президенты» ВИДЕО
01:29 2450
Пашинян приобрел билет на «Титаник»
Пашинян приобрел билет на «Титаник» главная тема
11 января 2025, 21:07 7490
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
11 января 2025, 03:48 11472
Экс-глава МИД Украины о том, можно ли было предотвратить войну
Экс-глава МИД Украины о том, можно ли было предотвратить войну
11 января 2025, 23:40 2927
У Трампа нашли рецепт демократического Ирана
У Трампа нашли рецепт демократического Ирана
11 января 2025, 23:19 2643
Граждане вышли на улицы и требуют отставки правительства
Граждане вышли на улицы и требуют отставки правительства ВИДЕО
11 января 2025, 21:41 6875

ЭТО ВАЖНО

На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 1053
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
11 января 2025, 18:12 12058
Армения держит в уме СНГ?
Армения держит в уме СНГ? наш комментарий
03:15 653
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 3971
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
11 января 2025, 13:47 7860
Эрдоган Татлысесу: «Если ты за, буду избираться в президенты»
Эрдоган Татлысесу: «Если ты за, буду избираться в президенты» ВИДЕО
01:29 2450
Пашинян приобрел билет на «Титаник»
Пашинян приобрел билет на «Титаник» главная тема
11 января 2025, 21:07 7490
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
11 января 2025, 03:48 11472
Экс-глава МИД Украины о том, можно ли было предотвратить войну
Экс-глава МИД Украины о том, можно ли было предотвратить войну
11 января 2025, 23:40 2927
У Трампа нашли рецепт демократического Ирана
У Трампа нашли рецепт демократического Ирана
11 января 2025, 23:19 2643
Граждане вышли на улицы и требуют отставки правительства
Граждане вышли на улицы и требуют отставки правительства ВИДЕО
11 января 2025, 21:41 6875
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться