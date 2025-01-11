На что рассчитывает Армения без России?

На днях правительство Армении одобрило проект закона "О начале процесса по членству республики в Европейском Союзе". Хотя само решение о вступлении в ЕС будет приниматься в будущем, по итогам общенационального референдума, Ереван уже начал переговоры с Брюсселем о разработке "плана действий", по мере реализации которого он надеется поkучить статус "страны кандидата" на вступление в Евросоюз. Ключевой вопрос для Пашиняна Для правящей в Армении партии "Гражданский договор" и ее лидера, премьер-министра Никола Пашиняна, подготовка к вступлению в Европейский Союз может стать ключевым элементом в программе подготовки к очередным парламентским выборам, которые пройдут в 2026 году. Если до 2028 года Грузия сохранит за собой мораторий по заявке на вступление в Евросоюз, то Армения по существу дела может занять место Грузии, получив статус "кандидата на вступление".

В то же время, по мере продвижения к этой цели, вероятность более серьезного витка геополитического и макроэкономического кризиса в Армении будет только усиливаться. Проблема Армении не в том, что она решила пойти по другому геополитическому направлению, в рамках которого будет запрашивать у Евразийской комиссии варианты "плавного" снижения своего статуса и уровня присутствия. Проблема в том, что, углубляя конфликт с Москвой, Ереван выходит из группы политических союзников и партнёров Российской Федерации. А потому сам процесс выхода Армении из ЕАЭС неизбежно будет сопряжён с определенным конфликтом. Будут ли это меры на уровне блокирующих таможенных пошлин, введенных со стороны Москвы, или куда более серьезных санкций, мы увидим позже. Пока же остается констатировать, что любой сценарий выхода Армении из ЕАЭС будет предполагать определенные последствия в виде обоюдных экономических потерь. Для российской стороны предполагаемый выход Армении из ЕАЭС это, прежде всего, репутационные потери, но не только.

По ряду позиций товарной номенклатуры снизится торговый оборот, который по итогам 2024 года достиг порядка 14 миллиардов долларов. На определенный, возможно среднесрочный, период времени армянские поставщики продукции окажутся в дискриминационном положении, поскольку против них будут введены заградительные пошлины. А воспользоваться в этой ситуации арбитражным судом ЕАЭС, как, впрочем, и другими процедурами согласования, Армения уже не сможет. Ереван потеряет комиссионные Российские поставки обеспечивают на сегодняшний день около 63 процентов от общего объема импорта Армении. Плюс порядка четырех миллиардов долларов накопленных российских инвестиций в экономику Армении. Помимо этого, значительную часть товарооборота Армении с Россией составляет реимпорт со стороны ряда стран Европейского Союза и монархий Персидского залива (прежде всего, Объединенных Арабских Эмиратов).

Ни для кого не секрет, что развернутая индустрия услуг антисанкционного "шлюза", предоставляемая Ереваном для российских экономических субъектов – это улица с двухсторонним движением, поскольку на посредничестве Ереван зарабатывает весьма приличные комиссионные. Что станет с этими многомиллиардными возможностями в случае нарастании кризиса в российско-армянских отношениях - вопрос открытый. Достаточно чувствительным для Армении будет также сворачивание беспошлинных поставок из России горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые по существу являются субсидией для экономики Республики Армения. Хочу уточнить, что в последние несколько лет в Армению из Российской Федерации ежегодно поставляется порядка 155-170 тысяч тонн бензина и столько же дизельного топлива, более 10 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, около 2,5 тысяч тонн нефтяного парафина фракции С13, порядка 30 тысячи тонн гудрона… Хотя данные объемы в принципе не столь велики, не следует сбрасывать со счетов, что поставки эти, всё-таки, являются льготными. А вот по какой цене будут поставляться коммерческие партии ГСМ после решения о сворачивании членства Армении в ЕАЭС – это еще один открытый вопрос.

Вердикт Оверчука: ЕАЭС и ЕС - несовместимы Именно этот тезис положен в основу текста, опубликованном на сайте правительства Российской Федерации за подписью вице-премьера Алексея Оверчука. Обращает на себя внимание несколько моментов. Во-первых, это один из крайне редких случаев, когда на ведомственном портале даётся политическая оценка решения властей Республики Армения. Причем в данном случае нет ссылок на каких-либо посредников вроде отдельных политических деятелей, высказывающих сугубо личную точку зрения, или даже на официальные российских СМИ, располагающие всем необходимым, чтобы донести позицию властей Российской Федерации. В тексте заявлении вице-премьера Оверчука все говорится прямо и без каких-либо обиняков.

Во-вторых, хочу напомнить, что Алексей Оверчук не только заместитель Кабинета министров России, но и главный ответственный за экономическое взаимодействие с Арменией, поскольку является сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии. Другими словами, мы видим прямую реакцию Кремля без всяких реплик чиновников среднего уровня, ведомственных представителей или анализа экспертов. И это уже очень серьезно. Оверчук предупреждает, что, в случае сворачивания отношений с ЕАЭС, в Республике Армения вырастут цены на электроэнергию и продовольственные товары, а с другой стороны, экспорт армянских товаров в Россию сократится на 70-80 процентов, в результате чего, по словам Оверчука "…обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое". Таким образом, не вдаваясь в дальнейшие оценки состояния экспорта-импорта в двухсторонних отношениях, уже понятно, что сам факт получения статуса "кандидата на членство в ЕС", к которому так стремится Никол Пашинян и его группа, поставит множество серьезных вопросов, связанных с будущим экономического развития и политической стабильности Республики Армения. И дело даже не столько в том, как отреагировала официальная Москва на «окно в ЕС», которое пытается пробить Ереван, а в тех политических шараханьях, которые мы наблюдаем в Армении.