Армения держит в уме СНГ?
Практика взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств таких стран как Азербайджан, Узбекистан, тот же Туркменистан, показывает, что для позитивной экономической динамики и даже для трансрегиональной интеграции отдельных секторов экономики правовая база Содружества носит вполне рабочий характер. Не случайно сохранение активного членства в СНГ в нормальных условиях вполне может компенсировать отказ от интеграции с ЕАЭС.
На примере Грузии и Туркменистана можно высказать предположение, что Армения может сохранить систему экономических взаимоотношений и взаимодействия с постсоветскими странами в рамках институтов СНГ. Если, конечно же, Армения сохранит свое членство и этом содружестве. Хотя…
Для выхода из крупных интеграционных объединений существует несколько вариантов. Есть опыт выхода Великобритании в январе 2020 года из Евросоюза. Но анализируя этот шаг официального Лондона, международные эксперты даже спустя несколько лет не могут прийти к однозначному выводу о его последствиях. Если брать исключительно макроэкономическую статистику, то в минувшем 2024 году экономика Великобритании росла быстрее, чем в Германии и Италии, но ощутимо медленнее, чем французская и испанская.
Опыт Грузии показывает, что после официального выхода из структур постсоветского Содружества в августе 2009 года Грузия сохранила действие порядка 70 соглашений, подписанных внутри СНГ, предполагающих участие "третьих государств», не являющихся членами СНГ.
При этом порядка четырехсот документов, принятых в рамках Содружества, на Грузию уже не распространяются.
В то же время, с высот наступившего 2025 года мы видим, что у Грузии нет особых институциональных препятствий, мешающих ей расширять торговое взаимодействие с российскими субъектами. Возможно, есть сложности с прямыми российскими инвестициями в экономику Грузии, которые при необходимости также могут быть решены.
В этой же связи можно рассмотреть весьма своеобразный кейс Туркменистана. Как известно, в 2005 году, ссылаясь на поддержанный ООН статус постоянного нейтралитета, Ашхабад принял решение понизить уровень своего участия в структуре СНГ до "ассоциированного участия". Что, впрочем, не помешало Туркменистану председательствовать в СНГ в 2012 году и провести в этих рамках около 30 мероприятий. В частности, в Ашхабаде проводились международный кинофестиваль, сельскохозяйственный форум, встреча Совета командующих пограничными войсками государств СНГ и другие мероприятия.
Как свидетельствует последующий опыт, к 2025 году Туркменистан ещё больше расширил инвестиционные и торгово-экономические проекты с Российской Федерацией, Казахстаном и Азербайджаном.
Таким образом, перед нами раскрывается достаточно широкий диапазон возможностей понижения взаимодействия, сокращение уровня участия и других форм выхода из крупных интеграционных объединений, без рисков обрушения торгово-экономические взаимодействия.