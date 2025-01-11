Армения держит в уме СНГ?

Практика взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств таких стран как Азербайджан, Узбекистан, тот же Туркменистан, показывает, что для позитивной экономической динамики и даже для трансрегиональной интеграции отдельных секторов экономики правовая база Содружества носит вполне рабочий характер. Не случайно сохранение активного членства в СНГ в нормальных условиях вполне может компенсировать отказ от интеграции с ЕАЭС. На примере Грузии и Туркменистана можно высказать предположение, что Армения может сохранить систему экономических взаимоотношений и взаимодействия с постсоветскими странами в рамках институтов СНГ. Если, конечно же, Армения сохранит свое членство и этом содружестве. Хотя…

Для выхода из крупных интеграционных объединений существует несколько вариантов. Есть опыт выхода Великобритании в январе 2020 года из Евросоюза. Но анализируя этот шаг официального Лондона, международные эксперты даже спустя несколько лет не могут прийти к однозначному выводу о его последствиях. Если брать исключительно макроэкономическую статистику, то в минувшем 2024 году экономика Великобритании росла быстрее, чем в Германии и Италии, но ощутимо медленнее, чем французская и испанская. Опыт Грузии показывает, что после официального выхода из структур постсоветского Содружества в августе 2009 года Грузия сохранила действие порядка 70 соглашений, подписанных внутри СНГ, предполагающих участие "третьих государств», не являющихся членами СНГ. При этом порядка четырехсот документов, принятых в рамках Содружества, на Грузию уже не распространяются.