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Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт

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Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
04:39 1239

Итак, помимо экономических последствий, связанных с возможным выходом Армении из ЕАЭС, для всего региона Южного Кавказа возникает также ряд геополитических рисков. И даже если процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы продолжится в рамках нормализации, это никак не снимает критических разногласий между Баку и Ереваном в вопросе открытия транспортных коммуникаций.

Армения, теперь уже при поддержке Еврокомиссии и Франции, будет настаивать на реализации проекта Никола Пашиняна "Перекресток мира" (речь идёт об открытии железнодорожного сообщения Ерасх-Садарак-Ордубад-Мегри-Зангелан).

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Азербайджан же, со своей стороны, будет настаивать на выполнении пунктов общего с Россией сценария (совместное трехстороннее Заявление от 9 ноября 2020 года – ред.)  и создании Зангезурского/Мегринского коридора.

Еще одной развилкой отношений Баку и Еревана является актуализация вопроса возвращения азербайджанцев в регион Западного Азербайджана, то есть, на нынешнюю территорию Республики Армения.

Данный вопрос, умноженный на эскалацию противоречий Баку с Еврокомиссией, может привести к открытому военному столкновению.

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Вероятность военной провокации со стороны Еревана может стать следствием попытки вытеснить из Гюмри российскую военную базу. Учитывая нынешнюю логику взаимодействия Москвы и Баку, российские военные вряд ли пойдут на встречу армянским силам, что, в свою очередь, может вынудить парламент Армении поставить вопрос о дальнейшем нахождении базы.

В такой ситуации, российские, а может быть и азербайджанские войска могут очень быстро продвинуться вглубь Мегринского района и частично в регион Сюник. В результате Ереван может пожертвовать частью своей территории, поскольку на кону будет стоять вопрос освобождения Армении от российского военного присутствия.

В свою очередь, для Азербайджана ответ на данную провокацию может стать вопросом принципа. Напомним, что только за период с 1948 по 1953 годы со своих исторических земель на территории современной Армении были массово и насильственно депортированы около 150 тысяч этнических азербайджанцев. А в 1987-1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с историко-этнических земель, в результате которой из Армении были изгнаны более 250 тысяч азербайджанцев.

Только с 1948 по 1953 годы Армения депортировала около 150 тысяч азербайджанцев со своих исконных земель

Подтверждают все это реально существующие исторические и правовые документы.

Новая азербайджано-армянская война может также произойти на фоне операции США против Ирана. И ее вероятность в период каденции президента Дональда Трампа куда выше, чем предполагаемые военные действия США в Арктике.

Таким образом, мы видим, что процесс выхода Армении из ЕАЭС и начало ее вступления в Евросоюз может привести к поистине катастрофическим последствиям.

Сложившаяся ситуация неоднозначна для всех региональных игроков. Очевидно лишь одно: Москва больше не будет поддерживать безопасность Армении, которая продолжает дрейф в сторону Европейского Союза…

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