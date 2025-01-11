Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт

Итак, помимо экономических последствий, связанных с возможным выходом Армении из ЕАЭС, для всего региона Южного Кавказа возникает также ряд геополитических рисков. И даже если процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы продолжится в рамках нормализации, это никак не снимает критических разногласий между Баку и Ереваном в вопросе открытия транспортных коммуникаций. Армения, теперь уже при поддержке Еврокомиссии и Франции, будет настаивать на реализации проекта Никола Пашиняна "Перекресток мира" (речь идёт об открытии железнодорожного сообщения Ерасх-Садарак-Ордубад-Мегри-Зангелан).

Азербайджан же, со своей стороны, будет настаивать на выполнении пунктов общего с Россией сценария (совместное трехстороннее Заявление от 9 ноября 2020 года – ред.) и создании Зангезурского/Мегринского коридора. Еще одной развилкой отношений Баку и Еревана является актуализация вопроса возвращения азербайджанцев в регион Западного Азербайджана, то есть, на нынешнюю территорию Республики Армения. Данный вопрос, умноженный на эскалацию противоречий Баку с Еврокомиссией, может привести к открытому военному столкновению.

Вероятность военной провокации со стороны Еревана может стать следствием попытки вытеснить из Гюмри российскую военную базу. Учитывая нынешнюю логику взаимодействия Москвы и Баку, российские военные вряд ли пойдут на встречу армянским силам, что, в свою очередь, может вынудить парламент Армении поставить вопрос о дальнейшем нахождении базы. В такой ситуации, российские, а может быть и азербайджанские войска могут очень быстро продвинуться вглубь Мегринского района и частично в регион Сюник. В результате Ереван может пожертвовать частью своей территории, поскольку на кону будет стоять вопрос освобождения Армении от российского военного присутствия. В свою очередь, для Азербайджана ответ на данную провокацию может стать вопросом принципа. Напомним, что только за период с 1948 по 1953 годы со своих исторических земель на территории современной Армении были массово и насильственно депортированы около 150 тысяч этнических азербайджанцев. А в 1987-1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с историко-этнических земель, в результате которой из Армении были изгнаны более 250 тысяч азербайджанцев.