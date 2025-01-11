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Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа

09:03 1916

Швейцария готова принять у себя встречу президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, если они об этом попросят.

Об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», - приводит его слова издание.

В то же время газета пишет, что швейцарские власти не будут проявлять инициативу в данном вопросе. Le Temps отмечает, что конфедерация является лишь одной из списка стран, готовых принять встречу двух лидеров.

10 января избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, необходимо завершить российско-украинскую войну. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что российский лидер готов к встрече с Трампом без каких-либо предусловий.

В конце декабря прошлого года помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что несколько государств заявили о готовности принять возможные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

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