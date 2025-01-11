USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Новость дня
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»

Тот самый спецпрокурор ушел в отставку

09:09 2813

Специальный прокурор Джек Смит, назначенный генеральным прокурором Мерриком Гарландом в ноябре 2022 года для ведения двух дел Дональда Трампа, ушел в отставку, сообщил портал Axios со ссылкой на Минюст США.

Портал отмечает, что «победа Трампа на выборах поставила под угрозу будущее обоих дел» - о вмешательстве в выборы и о ненадлежащем хранении секретных документов.

По данным портала, перспективы по обоим делам были уже подорваны постановлением Верховного суда об иммунитете.

Верховный суд в прошлом году принял решение, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования, который распространяется на его действия в рамках должностных обязанностей.

Вместе с тем, на этой неделе федеральный апелляционный суд заявил, что окончательный отчет Смита о его расследованиях в отношении Трампа может быть опубликован, несмотря на возражения избранного президента.

Битва за украинский Донбасс: россияне наступают
Битва за украинский Донбасс: россияне наступают
10:55 637
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
10:37 937
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
09:03 1917
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
09:09 2814
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 5336
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
11 января 2025, 18:12 14218
Армения держит в уме СНГ?
Армения держит в уме СНГ? наш комментарий
03:15 3261
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 6734
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
11 января 2025, 13:47 8681
Эрдоган Татлысесу: «Если ты «за», буду избираться в президенты»
Эрдоган Татлысесу: «Если ты «за», буду избираться в президенты» ВИДЕО
01:29 5788
Пашинян приобрел билет на «Титаник»
Пашинян приобрел билет на «Титаник» главная тема
11 января 2025, 21:07 9321

ЭТО ВАЖНО

Битва за украинский Донбасс: россияне наступают
Битва за украинский Донбасс: россияне наступают
10:55 637
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
10:37 937
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
09:03 1917
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
09:09 2814
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 5336
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
11 января 2025, 18:12 14218
Армения держит в уме СНГ?
Армения держит в уме СНГ? наш комментарий
03:15 3261
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 6734
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах
Дома жителей Зыха разваливаются на глазах о наших проблемах; фото, видео
11 января 2025, 13:47 8681
Эрдоган Татлысесу: «Если ты «за», буду избираться в президенты»
Эрдоган Татлысесу: «Если ты «за», буду избираться в президенты» ВИДЕО
01:29 5788
Пашинян приобрел билет на «Титаник»
Пашинян приобрел билет на «Титаник» главная тема
11 января 2025, 21:07 9321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться