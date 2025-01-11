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Трамп торопит Нетаньяху

09:25 1331

Спецпредставитель будущей американской администрации по Ближнему Востоку Стив Уиткофф передал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху пожелание избранного президента США Дональда Трампа заключить соглашение по Газе к дню его инаугурации (20 января), сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Биньямин Нетаньяху и Стив Уиткофф

«Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу и подчеркнул, что целью Трампа является достижение соглашения к 20 января», - говорится в сообщении.

Уиткофф прибыл в Израиль из Катара, где он принимает участие в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США. По окончании встречи с Нетаньяху он вернулся в Доху.

Израильский чиновник сказал порталу, что в последние дни на переговорах стороны очень близки к согласию.

«Есть шанс достичь соглашения... Главы израильской переговорной группы не поехали бы в Катар, если бы не считали, что соглашение может быть достигнуто. Это будет сложно, но группа сделает все возможное, чтобы достичь этого», - сказал источник Axios.

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