Трамп торопит Нетаньяху

Спецпредставитель будущей американской администрации по Ближнему Востоку Стив Уиткофф передал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху пожелание избранного президента США Дональда Трампа заключить соглашение по Газе к дню его инаугурации (20 января), сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу и подчеркнул, что целью Трампа является достижение соглашения к 20 января», - говорится в сообщении.

Уиткофф прибыл в Израиль из Катара, где он принимает участие в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США. По окончании встречи с Нетаньяху он вернулся в Доху.

Израильский чиновник сказал порталу, что в последние дни на переговорах стороны очень близки к согласию.

«Есть шанс достичь соглашения... Главы израильской переговорной группы не поехали бы в Катар, если бы не считали, что соглашение может быть достигнуто. Это будет сложно, но группа сделает все возможное, чтобы достичь этого», - сказал источник Axios.