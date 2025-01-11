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Тысячи дронов для Украины «пылятся» на складах в Литве

09:33 1501

Обещанные Украине дроны литовских производителей, которые должны были быть доставлены до конца прошлого года, до сих пор находятся на армейских складах Литвы. Об этом информирует LRT.

«Производители говорят, что пока дроны пылятся в Литве, Украина несет большие потери. Политики же утверждают, что виной всему бюрократия», - пишет издание.

Одно из предприятий, у которого закупают дроны для Украины, утверждает, что оборудование было поставлено несколько месяцев назад.

«Часть дронов мы доставили в октябре, часть – в ноябре, но у нас пока нет информации о том, что дроны довезли в Украину», – говорит глава предприятия RSI Europe Томас Милашаускас.

Компанию пока не позвали и обучать украинцев использованию дронов. Некоторые другие компании также подтвердили – у них нет никакой информации о том, что дроны доставили в Украину.

Бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас говорит, что во всем виновата бюрократия: «Бюрократия такова: есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, потом нужно это перевезти в Украину... Это означает, что нужно сосредоточиться и делать каждый шаг как можно быстрее».

Производители дронов говорят, что доставку оборудования в Украину необходимо осуществлять как можно быстрее.

В Министерстве обороны Литвы заявляют, что дроны, закупленные у литовских производителей, будут доставлены в Украину в ближайшее время. Ранее министерство заявляло, что все дроны будут поставлены до конца 2024 года.

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