Сильный взрыв в Йемене: много погибших и раненых

Не менее 10 человек погибли и более 65 получили ранения в результате взрыва на заправочной станции в йеменской провинции Аль-Байда, передает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местного правительства.

«Взрыв произошел на заправочной станции в районе Захер, вызвав цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады», — рассказал чиновник на условиях анонимности.

По его словам, следователям еще предстоит установить точную причину взрыва.

Источник Reuters заявляет, что восемь человек стали жертвами взрыва на станции, не менее 50 человек пострадали.

РИА Новости пишет, что в последнее время в провинции Эль-Байда происходят столкновения между войсками правящего на севере Йемена «Ансар Аллах» (хуситами) и противостоящими им группировками.