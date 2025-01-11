В России книгу о спасении еврейских детей сняли с продажи

В книге рассказывается о польской активистке Ирене Сендлеровой, которая спасла из варшавского гетто в годы Второй мировой войны 2500 еврейских детей.

Российское издательство «Эксмо» после доноса сняло с продажи книгу канадской писательницы Тилар Маццео «Дети Ирены». Об этом информирует «Радио Свобода».

Накануне один из российских Z-телеграм-каналов опубликовал пост с призывом к «компетентным органам» обратить внимание на «Эксмо» и книжные магазины, в которых продается книга «Дети Ирены». Z-активистов смутило в ней упоминание того, что в 1945 году военнослужащие Красной армии после отступления фашистских солдат якобы насиловали женщин в Кракове. «Однако Польше приход советских войск особой радости не принес. Лишь немногие женщины в Кракове — от школьниц до самых древних babcia — избежали изнасилования», - так звучит цитата из книги Ирены Сендлеровой.

Авторы телеграм-канала посчитали это «заведомо ложными сведениями» о деятельности СССР во время войны, пишет «Радио Свобода».

Издательство после выпустило пресс-релиз, в котором сообщило об изъятии книги Тилар Маццео из продажи, поблагодарив читателей за внимание. «В группе «Эксмо» идет внутреннее дисциплинарное разбирательство», - говорится в пресс-релизе.

В России введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе в интернете. Кроме того, согласно закону, в России запрещено публично отрицать решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.