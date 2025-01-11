Вылившийся из российских танкеров мазут попал в Азовское море

Вылившийся из потерпевших крушение российских танкеров мазут попал в Азовское море и достиг берегов частично оккупированной Россией Запорожской области Украины, сообщил в субботу официальный представитель Москвы.

«На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован», - сообщил в Telegram назначенный Россией «глава» захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, пятно длиной более 14 километров, содержащее «мелкие фрагменты твердой фракции мазута», было обнаружено на Бердянской косе - длинной полосе суши, выступающей в Азовское море у портового города Бердянска.

Еще одно пятно гораздо меньшего размера было обнаружено на другой косе, расположенной дальше на восток.

Два российских танкера попали в шторм в середине декабря в Керченском проливе. Один из них разломился и затонул, другой сел на мель. Оба судна перевозили более 9 000 тонн мазута. В результате разлива нефтепродуктов были загрязнены десятки тысяч тонн песка и почвы, погибли тысячи морских птиц и млекопитающих. На этой неделе мазут достиг бухты Севастополя в Крыму.