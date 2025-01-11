Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных

В результате лесных пожаров в Южной Калифорнии погибли 16 человек, пишет NBC News со ссылкой на судебно-медицинского эксперта округа. В местной полиции сообщили, что по меньшей мере 13 человек пропали без вести, однако пока неясно, связаны ли эти случаи с пожарами. В округе Лос-Анджелес площадь пожаров достигла почти 15 тыс. га. Огнем уничтожены более 12 тыс. строений. Минувшей ночью были эвакуированы по меньшей мере 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса.

Распоряжение об эвакуации было расширено в районе Пасифик-Палисейдс, поскольку огонь распространяется на восток и угрожает районам Брентвуд и Энсино. Пожар в Палисейдс удалось локализовать на 11%. По мнению эксперта по борьбе с лесными пожарами Европейского института леса Линдона Пронто, которое приводит BBC, сочетание дикой и городской местности вокруг Лос-Анджелеса может означать, что пожарным могут понадобиться недели, чтобы полностью потушить пожары: «Это новый тип пожара [для Америки], который мы наблюдаем». По его словам, в Европе с такими пожарами уже знакомы, и у всех были катастрофические последствия. Чрезвычайные службы США предупреждают, что ситуация остается очень опасной. «Ветер в ближайшие дни снова усилится», — заявил Дин Крисвелл, глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).