Закрыт аэропорт Петербурга

Петербургский аэропорт Пулково временно закрыт на прием и отправку рейсов из-за сложных метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани в телеграм-канале.

«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — сказано в сообщении.

Соответствующее предупреждение также опубликовано на сайте аэропорта. «Для безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов», — сообщили в Пулково.

Накануне, 11 января, из-за погодных условий в Пулково отменили 10 рейсов и задержали 16, следует из информации на онлайн-табло.