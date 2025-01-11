Битва за украинский Донбасс: россияне наступают

Российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах в Донецкой области Украины. Об этом накануне сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что россияне продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеновом и Зеленом. Также фиксируется их продвижение возле Воздвиженки, Надеждинки, Лысовки, Соленого и Великой Новоселки в Донецкой области.

DeepState пишет, что уточняется ситуации в селе Янтарное. Ранее в сети появились кадры из центра населенного пункта, где россияне подняли свой триколор.