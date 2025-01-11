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Китайские самолеты вблизи Тайваня

11:14 188

Вооруженные силы Тайваня обнаружили вблизи острова восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило тайваньское Минобороны в соцсети Х.

Техника была замечена 12 января до 6:00 по местному времени.

Как заявили в военном ведомстве Тайваня, семь китайских самолетов пересекли срединную линию пролива и вошли в зону тайваньских ПВО на севере и юго-западе страны. В Минобороны отметили, что «отслеживали ситуацию и отреагировали соответствующим образом».

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая», считает правительство на Тайване сепаратистским, сам остров — своей провинцией. Независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств.

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