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Гренландия готова к разговору с Трампом

11:33 1292

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде готов к разговору с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Это заявление прозвучало на фоне высказываний Трампа по поводу необходимости перехода острова под контроль США, сообщает Reuters.

На пресс-конференции в Копенгагене Эгеде спросили, был ли у него контакт с избранным президентом США. «Нет, но мы готовы поговорить», – ответил премьер.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен, также присутствовавшая на мероприятии, отметила, что обращалась с просьбой о встрече с Трампом, но не ожидает, что это произойдет до его инаугурации.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании, имея собственное правительство и власти. До 1953 года остров был в статусе датской колонии. В 2009 году получил расширенную автономию, включая право на самоуправление по внутренним делам. На острове, население которого составляет около 57 тысяч человек, находится военная база США.

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