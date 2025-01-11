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Французские войска ушли с базы, которую занимали более 60 лет

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После расторжения Чадом в июле 2024 года соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве продолжается вывод французских войск из этой африканской страны. 11 января французская сторона официально передала контроль над базой в городе Абеше Национальной армии Чада, передают французские СМИ.

Принимал военную базу Абеше у французской стороны, которая контролировала объект более 60 лет, министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Чада Иссаха Малуа Джамус.

Во время официальной церемонии передачи ключей от лагеря в этом городе официальные представители обеих стран подписали договор. В Абеше десятки людей собрались возле военной базы, приветствуя прохождение чадского министра криками и возгласами радости, отмечает RFI.

Губернатор Абеше Али Сулейман назвал решение историческим, а министр ВС Чада напомнил о графике, установленном властями страны для окончательного и полного вывода французских войск.

Абеше является второй из трех французских баз, которые Париж передает армии Чада после запроса о выводе войск, сделанного властями Нджамены в конце ноября. 26 декабря французские войска, дислоцированные в Чаде, передали чадской армии военную базу в Фая-Ларжо, главном городе на севере страны.

Что касается оборудования, которое составляет несколько десятков тонн, то оно было перевезено непосредственно во Францию грузовым самолетом. В целом, как подтвердили французские источники, вся военная техника, поступающая с баз Фая-Ларжо, Абеше и Нджамена, должна быть перевезена во Францию через порт Дуала до 31 января.

29 ноября 2024 года Чад объявил о расторжении оборонного соглашения с Францией и потребовал вывода всех французских военных до 31 января 2025 года. В 2022-2023 годах Франция была вынуждена завершить свое военное присутствие в таких африканских странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

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