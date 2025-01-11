Французские войска ушли с базы, которую занимали более 60 лет

После расторжения Чадом в июле 2024 года соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве продолжается вывод французских войск из этой африканской страны. 11 января французская сторона официально передала контроль над базой в городе Абеше Национальной армии Чада, передают французские СМИ.

Принимал военную базу Абеше у французской стороны, которая контролировала объект более 60 лет, министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Чада Иссаха Малуа Джамус.

Во время официальной церемонии передачи ключей от лагеря в этом городе официальные представители обеих стран подписали договор. В Абеше десятки людей собрались возле военной базы, приветствуя прохождение чадского министра криками и возгласами радости, отмечает RFI.