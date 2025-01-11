Французские войска ушли с базы, которую занимали более 60 лет
После расторжения Чадом в июле 2024 года соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве продолжается вывод французских войск из этой африканской страны. 11 января французская сторона официально передала контроль над базой в городе Абеше Национальной армии Чада, передают французские СМИ.
Принимал военную базу Абеше у французской стороны, которая контролировала объект более 60 лет, министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Чада Иссаха Малуа Джамус.
Во время официальной церемонии передачи ключей от лагеря в этом городе официальные представители обеих стран подписали договор. В Абеше десятки людей собрались возле военной базы, приветствуя прохождение чадского министра криками и возгласами радости, отмечает RFI.
Le retrait progressif des troupes françaises du Tchad continue avec la remise de la base militaire d’Abéché, ce 11 janvier 2025, dans le cadre de la rupture des accords militaires avec la France. pic.twitter.com/qDA8EnqZQl— Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) January 11, 2025
Губернатор Абеше Али Сулейман назвал решение историческим, а министр ВС Чада напомнил о графике, установленном властями страны для окончательного и полного вывода французских войск.
Абеше является второй из трех французских баз, которые Париж передает армии Чада после запроса о выводе войск, сделанного властями Нджамены в конце ноября. 26 декабря французские войска, дислоцированные в Чаде, передали чадской армии военную базу в Фая-Ларжо, главном городе на севере страны.
Что касается оборудования, которое составляет несколько десятков тонн, то оно было перевезено непосредственно во Францию грузовым самолетом. В целом, как подтвердили французские источники, вся военная техника, поступающая с баз Фая-Ларжо, Абеше и Нджамена, должна быть перевезена во Францию через порт Дуала до 31 января.
29 ноября 2024 года Чад объявил о расторжении оборонного соглашения с Францией и потребовал вывода всех французских военных до 31 января 2025 года. В 2022-2023 годах Франция была вынуждена завершить свое военное присутствие в таких африканских странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер.