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Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
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Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»

Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
12:15 3741

Как сообщалось ранее, президент Сербии Александар Вучич заявил, что «получил из Баку плохие новости». По его словам, поставки газа из Азербайджана в объеме 1,7 миллиона кубометров в сутки были приостановлены из-за проблемы на месторождении Шах-Дениз в Каспийском море. Вучич выразил надежду, что азербайджанская сторона устранит проблему в ближайшие месяц-два. Если этого не произойдет, Сербия в течение следующих четырех месяцев будет вынуждена искать дополнительно 2–3 миллиона кубометров газа в сутки.

Ранее сообщалось о временной приостановке поставок газа из Азербайджана в Болгарию по аналогичной причине. Однако ожидалось, что транспортировка «голубого топлива» в эту европейскую страну возобновится в ближайшие сутки.

Вучич накануне объявил о полученных из Баку «плохих новостях»

Подробности о проблеме на месторождении Шах-Дениз 11 января предоставила BP Azerbaijan. В заявлении компании говорится, что 10 января работа платформы «Шах-Дениз Альфа» была остановлена из-за технической неисправности. На подводном газопроводе, соединяющем платформу с терминалом в Сангачале, обнаружили утечку. Были приняты незамедлительные меры безопасности, что позволило избежать ущерба окружающей среде. Уточняется, что техническая проблема не создала угрозы безопасности ни платформе, ни подводному трубопроводу.

«Платформа, ее персонал и связанные с ней объекты находятся в полной безопасности», — заявили в BP.

В компании уточнили, что работают над устранением неисправности и планируют как можно скорее возобновить работу в штатном режиме.

В BP Azerbaijan заявили, что на подводном газопроводе, соединяющем платформу «Шах-дениз Альфа» с терминалом в Сангачале, обнаружили утечку

В заявлении компании не упоминается связь между технической проблемой на подводном газопроводе и приостановкой поставок газа в Сербию. Однако очевидно, что именно эта неисправность привела к временной остановке транспортировки азербайджанского газа в Болгарию и Сербию.

Отметим, что за первые три квартала 2024 года BP и ее партнеры потратили около 1,78 миллиарда долларов на операционные расходы и около 582 миллионов долларов на капитальные затраты, связанные с разработкой месторождения Шах-Дениз. Большая часть этих средств была направлена на реализацию проекта «Шах-Дениз-2».

Азербайджан начал поставки газа в Сербию в ноябре 2023 года. Согласно подписанному тогда контракту, объем поставок должен был составить 400 миллионов кубометров газа в год. Позже между SOCAR и сербской компанией Srbijagas был заключен новый договор, предусматривающий увеличение объемов поставок. Согласно этому соглашению, с ноября 2024 года по апрель 2025 года, то есть в зимний период, Азербайджан должен был дополнительно поставлять Сербии 1 миллион кубометров газа в сутки. В дальнейшем планируется увеличить объем поставок газа из Азербайджана в Сербию до 2 миллиардов кубометров в год. В рамках этих планов в Сербии будет построена теплоэлектростанция, работающая на азербайджанском газе.

Временно приостановлены также поставки газа из Азербайджана в Болгарию

Интересно, что приостановка поставок произошла спустя день после того, как США ввели новые санкции против России. Эти санкции затронули сербскую нефтегазовую компанию Naftna Industrija Srbije (NIS) из-за ее связей с Россией. Основным акционером NIS является российский «Газпром» и «Газпромнефть», которые владеют 56,15 процента акций компании. Правительству Сербии принадлежит 29,8 процента акций.

Последний пакет санкций, введенных Министерством финансов США, направлен на российский энергетический сектор. Однако у NIS есть возможность избежать санкций, прекратив сотрудничество с Россией до 12 марта и изменив структуру собственности.

Несмотря на кажущуюся простоту решения, тесные связи Сербии и России выходят далеко за рамки энергетики, что делает выбор крайне сложным для президента Сербии. Он охарактеризовал действия США как «самые суровые санкции, когда-либо затрагивавшие компанию в Сербии». Хотя Вучич, вероятно, рассчитывает договориться с новой администрацией США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, остается неясным, удастся ли это, поскольку отмена санкций потребует одобрения Конгресса.

Примечательно, что приостановка поставок произошла спустя день после того, как США ввели новые санкции против России, которые также затронули сербскую нефтегазовую компанию Naftna Industrija Srbije

Независимо от того, что он надеется получить от Трампа, Вучич подчеркнул: «Москва и Вашингтон дороги нам, как и все в мире. Мы ничего не имеем против кого-либо, но Сербия — наша самая дорогая страна. Мы будем защищать интересы Сербии любой ценой. У граждан нет причин для беспокойства. Не будет дефицита и не будет экономической катастрофы».

Хотя президент Сербии не смог уточнить, когда возобновятся поставки, он выразил надежду, что «это произойдет через месяц или два». Тем временем балканская страна, которая снизила свою зависимость от российского газа в 2023 году, подписав соглашение с Азербайджаном, будет использовать собственные газовые запасы.

Вучич надеется договориться с Трампом

Решение Азербайджана прекратить поставки газа в Сербию последовало за недавним прекращением поставок газа в Болгарию, которые также были приостановлены по техническим причинам с 7 января 2025 года. В отличие от Сербии, Болгария разорвала газовые связи с Россией в апреле 2022 года.

По данным Bulgargaz Energy Company, ожидается, что поставки газа возобновятся 11 января 2025 года. Поскольку прекращение поставок газа примерно совпало с подтверждением компанией BP проблемы с трубопроводом «Шах-Дениз», считается, что эти события связаны, но официального подтверждения или опровержения от BP или Азербайджана пока не поступало.

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