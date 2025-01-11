В Германии не знают, что делать с танкером с российской нефтью

Об этом сообщают в воскресенье, 12 января, агентства dpa и AFP со ссылкой на немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море.

По его данным, Eventin удерживается двумя буксирами на рейде Засница примерно в 5 км от берега. Нефтетанкер под флагом Панамы останется там, пока не будет принято дальнейшее решение. Пока неясно, когда и где он будет отремонтирован, что будет с грузом и 24 членами экипажа.

6 января Eventin вышел с грузом нефти из российского порта Усть-Луга и направился в Египет. 10 января немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что у судна отказали системы электропитания и двигатель, оно потеряло способность маневрировать и стало дрейфовать на малой скорости в открытом море близ острова Рюген. На нефтетанкер с вертолета спускались четверо немецких моряков. Выяснилось, что на судне нет протечек, эвакуация экипажа не требуется.

Немецкие суда взяли Eventin на буксир и стали тащить его на восток до Засница в обход мыса Аркона. На Балтике поднялся девятибалльный шторм, который сносил танкер на юг.

Eventin входит в список судов «теневого флота» РФ, который ведет Greenpeace. Это подтвердила 10 января и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, использование таких ветхих судов угрожает европейской безопасности. Бербок обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что он «цинично использует флот ржавых танкеров», обходит введенные против Москвы санкции и «сознательно идет на то, чтобы туризм в Балтийском регионе оказался под угрозой».