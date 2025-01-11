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Польша устала от войны в Украине

12:45 975

Польша устала от войны в Украине, одной из причин стали украинские беженцы, «живущие в пятизвездочных отелях».

Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует Financial Times.

Владислав Косиняк-Камыш

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях», - сказал польский министр.

Также Косиняк-Камыш вновь высказался против отправки польских войск в Украину: «Когда появится мирный план, мы его обсудим, но приграничные государства - это не те, кто каким-либо образом должен появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО».

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