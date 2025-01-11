Новый президент Ливана первым делом полетит в Саудовскую Аравию

Новый президент Ливана Джозеф Аун сообщил, что первой страной, которую он посетит после вступления в должность, станет Саудовская Аравия.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщила канцелярия президента Ливана.

«Это станет признанием исторической роли Саудовской Аравии в поддержке ливанского народа, солидарности с ним, подтверждением арабской идентичности ливанцев как фундамента их связей с государствами региона», – говорится в заявлении канцелярии.

Саудовская Аравия также стала первой страной, которую посетила высокопоставленная делегация нового сирийского руководства.