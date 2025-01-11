USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Новость дня
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»

Новый президент Ливана первым делом полетит в Саудовскую Аравию

12:54 498

Новый президент Ливана Джозеф Аун сообщил, что первой страной, которую он посетит после вступления в должность, станет Саудовская Аравия.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщила канцелярия президента Ливана.

«Это станет признанием исторической роли Саудовской Аравии в поддержке ливанского народа, солидарности с ним, подтверждением арабской идентичности ливанцев как фундамента их связей с государствами региона», – говорится в заявлении канцелярии.

Саудовская Аравия также стала первой страной, которую посетила высокопоставленная делегация нового сирийского руководства.

Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема
13:54 758
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 7653
Турция, арабы и европейцы решают будущее Сирии в Эр-Рияде
Турция, арабы и европейцы решают будущее Сирии в Эр-Рияде
14:12 190
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
12:15 3749
Россияне захватили села в Харьковской и Донецкой областях
Россияне захватили села в Харьковской и Донецкой областях обновлено 13:40
13:40 2703
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 12037
Французские войска ушли с базы, которую занимали более 60 лет
Французские войска ушли с базы, которую занимали более 60 лет видео
11:50 2373
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
10:37 2564
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
09:03 3478
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
09:09 4691
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 6866

ЭТО ВАЖНО

Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема
13:54 758
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 7653
Турция, арабы и европейцы решают будущее Сирии в Эр-Рияде
Турция, арабы и европейцы решают будущее Сирии в Эр-Рияде
14:12 190
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
12:15 3749
Россияне захватили села в Харьковской и Донецкой областях
Россияне захватили села в Харьковской и Донецкой областях обновлено 13:40
13:40 2703
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 12037
Французские войска ушли с базы, которую занимали более 60 лет
Французские войска ушли с базы, которую занимали более 60 лет видео
11:50 2373
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
10:37 2564
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
Еще одна страна готова организовать встречу Путина и Трампа
09:03 3478
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
Тот самый спецпрокурор ушел в отставку
09:09 4691
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 6866
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться