В российском городе пятый день горит нефтебаза

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил 12 января, что в городе Энгельс продолжают тушить пожар, возникший на промышленном предприятии после атаки украинских беспилотников 8 января.

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — написал Бусаргин в телеграм-канале после заседания оперштаба, работающего на месте пожара.

Губернатор отметил, что «количество дыма, как и площадь пожара, снижается».

Местные жители ранее жаловались на загрязнение воздуха. В то же время губернатор заявил, что пробы воздуха, взятые на месте пожара, не выявили превышения концентрации вредных веществ.

Украинские беспилотники атаковали Энгельс в ночь на 8 января. По данным российских СМИ, произошел пожар на нефтебазе комбината «Кристалл» Росрезерва. При тушении пожара погибли двое спасателей МЧС, один госпитализирован с тяжелыми ожогами. В Энгельсе действует режим чрезвычайной ситуации.