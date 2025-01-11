Американцы рекордно закупили шоколад из России

США за прошедший год нарастили импорт шоколада и других какао-продуктов из России в три раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

С января по ноябрь 2024 года сумма закупок Соединенными Штатами российской продукции из какао составила около $2,5 млн — это в три раза больше, чем в 2023 году. По данным агентства, объем импорта стал рекордным за последние три года. В основном США закупают у России шоколад и конфеты.

США — крупнейший импортер шоколада в мире. Больше всего Соединенные Штаты закупают его у Канады, на втором месте — Мексика, на третьем — Бельгия. В десятку крупнейших поставщиков также входят Германия, Польша, Швейцария, Италия, Хорватия, Турция и Франция.