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Как сын Трампа подкупил бездомных в Гренландии

13:33 744

Во время визита в Гренландию Дональд Трамп — младший подкупил бездомных, чтобы они поддержали переход острова к Соединенным Штатам, передает немецкий таблоид Bild.

Как пишет издание, во время визита в столицу Гренландии Нуук Трамп-младший пытался показать себя окруженным преданными сторонниками. В частности, он провел встречу в ресторане с людьми в кепках MAGA (Make America Great Again).

По информации Bild, сторонниками присоединения острова к США оказались люди с улицы, мероприятие обошлось Трампу-младшему примерно в €1340. «Трамп-младший взял, кого смог найти: бездомных и малоимущих, которые торгуют всякой мелочью у супермаркета», — рассказал Bild один из участников встречи.

До этого избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии просят Соединенные Штаты купить их остров.

Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что команда Дональда Трампа - младшего набирала в Гренландии бездомных и социально незащищенных граждан ради записи пропагандистского ролика. Один из жителей гренландской столицы подтвердил DR, что часть людей в ролике, опубликованном сыном избранного президента в соцсети X, и на фото — местные бездомные. Их также узнали сотрудники супермаркета Brugseni, возле которого бездомные часто появляются. Собеседники DR рассказали, что сотрудники Трампа раздавали людям возле супермаркета кепки и приглашали их на бесплатный обед в отеле Hans Egede. Член гренландского парламента Ая Хемниц заявила телерадиокомпании, что пиарщики сына избранного президента США подкупали людей на улицах ради съемки в массовке постановочного ролика.

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