Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Репортажи, которые в эти часы передают из Лос-Анджелеса крупнейшие телекомпании напоминают сюрреалистические сцены из голливудских фильмов ужасов. «Зачумленные, кашляющие журналисты CNN, CBS, FOX покинули уютные студии и глотают пепел на холмах Лос-Анджелеса, - пишет мне один из журналистов, живущий в охваченном бедствием городе. - Операторы с вертолетов передают в прямом эфире картинку последних минут жизни многомилионных домов и кажется, что это не кончится, пока весь город не сгорит». Дичайшие пожары начались в «Городе Ангелов» 7 января. Сначала было четыре очага возгорания, теперь их число возросло до 6. Пожары — частое явление в Калифорнии, но они всегда происходят летом, во время сильной жары. А чтобы огонь накрыл почти полностью крупнейший в Америке город, да еще зимой — это что-то невиданное.

Сейчас число погибших достигло 16 человек. Общая площадь охваченных огнём районов Большого Лос-Анджелеса превышает 30 тысяч акров, число разрушенных пожарами домов достигло 5 тысяч. Перебои с электричеством затронули около 270 тысяч домов. Эвакуированы почти 150 тысяч человек, и еще почти 210 тысяч могут быть вынуждены покинуть свое жилье. Но властям приходится бороться не только с огнем и спасением жизни жителей. Они сражаются и с многочисленными мародерами, которые рыщут по домам знаменитостей. Сообщается о задержании 7 человек. Двое из них, передает CNN, оказались… пожарными. Ваш корреспондент связался с издателем и главным редактором двух русскоязычных газет в Лос-Анджелесе — «Панорама» и «Пятница» Евгением Левиным. Его редакция находится на всемирно известном Голливудском бульваре, и он может воочию наблюдать всю картну происходящего. - За тридцать семь лет жизни в Золотом штате, я был свидетелем массовых беспорядков в 1992 году, разрушительного Нортриджского землетрясения 1994 года, наводнений и оползней в 2003 и 2016 годах. Пожары, к сожалению, также не обходили стороной Город Ангелов. Но такого, который буквально вторгся в Лос-Анджелес, уничтожая все на своем пути, еще не было никогда. Многие сейчас говорят, что нечто подобное может происходить только в воюющей стране – сожженные дома, разрушенные инфраструктуры, убитые и раненые.

Материальный ущерб оценивается от 55 до 64 миллиардов долларов. И это только предварительные прогнозы – ведь пожары продолжатся и, по всей видимости, будут бушевать в Южной Калифорнии еще не один день. Сейчас самый крупный пожар охватывает район Пасифик-Палисейдс. Сильные сухие ветры раздули там пожар, а узкие, извилистые улицы района и срочная эвакуация тысяч людей привела к многокилометровым пробкам. Пасифик-Палисейдс расположен между Тихим океаном и горами. Средняя стоимость дома в этом районе составляет около 3,5 миллиона. Здесь также находится Вилла Гетти, один из самых популярных музеев Лос-Анджелеса. - Кто-то из моих знакомых говорит, что пожары словно нарочно тяготеют к домам знаменитостей... - Зона между городами Малибу и Санта-Моника в первую очередь известна своей элитной недвижимостью. Здесь живут звезды Голливуда. Многие из них лишились своих домов или были вынуждены эвакуироваться. Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Мария Шрайвер и другие знаменитости оказались среди десятков тысяч людей, вынужденных эвакуироваться из своих домов. На следующий день после того, как актер Джеймс Вудс эвакуировался из своего дома в Пасифик-Палисейдс, он сказал: «Каждый дом вокруг нас был охвачен огнём».

В последние сутки появилась также информация о том, что в результате пожаров в Лос-Анджелесе были разрушены дома таких известных людей как актеры Энтони Хопкинс, Адам Броди и Анна Фэрис. Актер Бен Аффлек также был вынужден оставить свое жилище в Калифорнии из-за возгорания. В результате пожара был уничтожен дом, ранее принадлежавший знаменитому актёру Леонардо Ди Каприо. В 2021 году он продал этот дом за сумму, превышающую 10 миллионов долларов. Сгорел дом, где проживала еще одна знаменитость – правда, иного рода. Этот дом арендовал в Малибу Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. Это был великолепный особняк с тремя спальнями и видом на океан. - В некоторых репортажах говорится, что Лос-Анджелесу катастрофически не хватает пожарных, это так? - Многие пожарные были уволены за отказ сделать прививку от COVID. В 2021 году местные СМИ публиковали сообщения о том, как пожарных увольняли после того, как они отказывались предоставить подтверждение вакцинации или просить об освобождении от нее. Тогда почти тысяча городских пожарных подали коллективный иск против города за нарушение их конституционных прав. Это были те самые пожарные, которые весь 2020 и часть 2021 года выполняли свои обязанности, невзирая на любые вирусы. А затем их уволили из-за отказа вакцинироваться. - Говорят, что одной из причин неспособности справиться с пожарами стало то, что местная пожарная станция передала избыточное оборудование Украине. — Это американский предприниматель Джон ЛеФевр опубликовал гневное сообщение в соцсети X, в котором написал, что якобы пожар в Калифорнии не удаётся погасить из-за того, что местная пожарная станция передала Украине избыточное оборудование. Пользователи сети возмутились: они стали интересоваться, почему «деньги налогоплательщиков расходуются на это». Публикацию также распространили Илон Маск и Дональд Трамп-младший, известные своим негативным отношением к американской поддержке Украины.