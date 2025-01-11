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Иран забирает у Китая свою нефть

13:56 481

Иран забрал из хранилища в Китае около 3 млн баррелей нефти на экспорт, чтобы получить средства для поддержки союзников на Ближнем Востоке, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Топливо было взято из хранилища, куда в конце 2018 года Иран поместил по меньшей мере 25 млн барр., опасаясь введения США новых санкций, препятствующих продаже иранской нефти. Она была размещена в портах в Даляне и Чжоушане.

В первый недавно отправились два судна — Madestar и CH Billion. Первое вышло из Даляня в начале января с 2 млн барр. нефти, второе еще грузится в порту, предполагается, что 700 млн барр. нефти. Оба корабля прерывали передачу данных о своей геопозиции. Madestar направилось в воды Южной Кореи, чтобы там произвести перевалку груза на другое судно. Как пишет WSJ, данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic подтверждают перемещение кораблей, о которых рассказали источники газеты.

Сколько Тегеран получил за эту нефть, неизвестно, но источники WSJ заявили, что деньги были направлены Корпусу стражей исламской революции. По их оценке, если бы Иран продал весь запас нефти из хранилища по текущим ценам, то мог бы заработать свыше $2 млрд, но около $1 млрд он должен Китаю за хранение.

По словам собеседников газеты, Тегеран в прошлом обращался к Пекину за разрешением забрать эту нефть, но Китай отказывал в этом. В ноябре-декабре прошли очередные переговоры, и в прошлом месяце КНР разрешила ИРИ продать нефть из этих запасов.

Иранская сторона от комментариев отказалась.

Китай, отмечает WSJ, с 2022 года официально не закупает нефть у Ирана, опасаясь санкций США.

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