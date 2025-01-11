Турция, арабы и европейцы решают будущее Сирии в Эр-Рияде

Переговоры идут под председательством министра иностранных дел Саудовской Аравии — принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Среди участников — министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани и представители внешнеполитических ведомств ОАЭ, Ливана, Кувейта, Египта и Турции.

Сегодня, 12 января, в Эр-Рияде также пройдут расширенные переговоры о сирийском урегулировании с участием представителей европейских стран и США. В саудовскую столицу прибыли главы МИД Германии и Великобритании Анналена Бербок и Дэвид Лэмми, а также верховный представитель ЕС Кая Каллас и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. Ожидается, что участники встречи обсудят инклюзивный политический диалог после смены власти в Дамаске и будущее государственного устройства страны. В повестке дня — вопросы снятия санкций с Сирии и возвращения сирийских беженцев на родину.