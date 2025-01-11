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Ушел Асад - пришел мир

новый поворот
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
14:13 212

Сирийский лидер Ахмад аш-Шараа встретился в Дамаске с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

Почти тридцать лет, до 2005 года, сирийские военные находились в Ливане. До 2007 года в Бейруте не было сирийского посольства – и все потому, что сирийский режим не воспринимал Ливан как самостоятельное государство, считая его частью Сирии, которая по какому-то историческому недоразумению стала отдельной территорией. Это было основной линией и Хафеза, и Башара Асадов, которая не менялась десятилетиями.

Долгие десятилетия Асады воспринимали Бейрут своим задним двором

Режим Асадов пал, у Ливана, с избранием президентом генерала Ауна появилась перспектива избавиться от статуса «несостоявшегося государства» - поэтому вполне логично, что и Дамаск, и Бейрут будут стремиться начать новую главу во взаимоотношениях с «чистого листа». Хотя это понятие, конечно, весьма условно, учитывая негативный бэкграунд, накопленный за десятилетия. И масштабность тех «завалов», которые в этих взаимоотношениях накопились.

Сирийский лидер аш-Шараа уже поздравил Жозефа Ауна со вступлением в должность президента. А тот, в свою очередь, заявил, что наступил исторический момент для «серьезного и равноправного диалога» с Сирией. И вот Наджиб Микати в сопровождении министра иностранных дел Ливана Абдуллы Бу Хабиба, а также главы Агентства общей безопасности и главы военной разведки прибыли в Дамаск.

Трудных вопросов для диалога более чем достаточно. Прозрачная граница между двумя странами, на которой контрабандисты и наркоторговцы чувствуют себя как рыба в воде, около миллиона сирийских беженце в Ливане, более миллиарда долларов сирийских государственных средств, зависших в ливанских банках из-за финансового кризиса – только краткий список острых двусторонних вопросов, требующих скорейших решений.

Режим Асадов пал, а у Ливана с избранием президентом генерала Ауна появилась перспектива избавиться от статуса «несостоявшегося государства» - поэтому вполне логично, что и Дамаск, и Бейрут начинают отношения с "чистого листа"

Но самая длинная дорога начинается с первого шага, поэтому Дамаск и Бейрут по итогам встречи решили начать с малого – с демаркации наземных и морских границ между двумя странами. И это правильное решение, потому как прежде чем разгребать «завалы» - нужно точно определить, на чьей территории они находятся, что в чьей зоне ответственности.

Демаркация границ между Сирией и Ливаном сама по себе задача непростая – а ведь ее нужно провести с максимальным уважением друг к другу. И в ходе визита Микати в Дамаск эта мысль проходила красной нитью в официальных заявлениях сторон. Глава ливанской делегации говорил, что новые отношения должны основываться на взаимном уважении, равенстве и национальном суверенитете. «Новая Сирия будет оставаться на равном расстоянии от всех в Ливане и «пытаться решать проблемы путем переговоров и диалога», - заявлял в ответ на это аш-Шараа.

А общий вывод встреч в Дамаске выглядел весьма оптимистично: «Пришло время дать сирийскому и ливанскому народам шанс построить позитивные отношения и Дамаск, и Бейрут намерены его использовать». И начало диалога между Сирией и Ливаном – действительно хорошая новость, как для двух стран, так и для всего региона.

Демаркация границ между Сирией и Ливаном сама по себе задача непростая – а ведь ее нужно провести с максимальным уважением друг к другу

Но слишком большие позитивные ожидания от того, что этот диалог начался – преждевременны. У этого процесса слишком много противников. И в Сирии, и в Ливане – а, главное, в Тегеране. Основным принципом которого является «мы за нормализацию и стабилизацию – но только при условии, что она будет проходить под нашим контролем». А что в Дамаске, что в Бейруте подпускать иранцев к двухстороннему диалогу никто не хочет.

Что порождает у Тегерана соблазн: создать для этого диалога препятствия – а потом предложить свое посредничество в разрешении возникших трудностей. Так, по всей видимости, в ближайшее время и будет происходить.

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