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Иран бросает вызов Израилю и США

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Военные в Иране провели учения сил ПВО, сообщают иранские СМИ. В учениях были задействованы силы ПВО, а также боевая авиация, дроны.

Агентство EFE подчеркивает, что такая проверка боеготовности проводится на фоне недавних публикаций в СМИ, согласно которым США рассматривают возможность ударов по иранским ядерным объектам, если выяснится, что Тегеран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Кроме того, в последние месяцы с угрозами авиаударов по Ирану выступал Израиль.

Учения включали защиту стратегических объектов, таких как ядерные установки в Натанзе.

Ранее КСИР опубликовал кадры подземного «ракетного города», оснащенного туннелями для транспортировки большегрузных автомобилей и обширными производственными зонами. Командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран активно увеличивает свои ракетные мощности, несмотря на международное давление. Согласно заявлениям иранских СМИ, обнародованная информация охватывает лишь малую часть потенциала объекта. Как утверждает иранское информагентство «Тасним», на базе хранятся жидкотопливные  баллистические ракеты «Эмад», «Гадр» и «Киам».

Кроем того, 10 января иранские силы «Басидж» провели масштабные учения и марш против Израиля по улицам Тегерана, в котором приняли участие 110 000 бойцов.

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