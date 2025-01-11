Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?

Армения готовится выполнить еще одно требование президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как стало известно, в офисе премьер-министра Никола Пашиняна заявили, что Армения рассматривает возможность официального обращения в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы. О готовности Еревана пойти на такой шаг Пашинян заявлял и ранее, но в рамках предполагаемого мирного соглашения с Азербайджаном. Однако после нашумевшего интервью Алиева азербайджанским телеканалам премьер-министр Армении выступил с «пакетом предложений», включающим несколько пунктов. Среди них – вопросы делимитации границ, отказ от взаимных претензий в международных инстанциях и, в частности, роспуск Минской группы.

Таким образом, Пашинян преподносит роспуск Минской группы как собственное предложение и достижение, забыв упомянуть, что ликвидация этого «миротворческого анахронизма» являлась главным требованием Баку после завершения 44-дневной войны. Инициативу Алиеву Ереван встретил в штыки. МИД Армении предлагал отложить роспуск Минской группы до заключения мирного договора. Позже позицию скорректировали: Ереван предложил направить обращение синхронно с подписанием соглашения. Еще летом прошлого года Пашинян, отвечая на очередное требование Азербайджана, так и заявил: «Роспуск Минской группы может произойти после подписания мирного договора, потому что, если мы подписываем мирное соглашение, значит, Минская группа теряет смысл... она больше не нужна». Изначально Азербайджан не устраивал ни один из этих вариантов. Формальное существование Минской группы могло быть использовано для пролонгации потерявшего политическую значимость формата «карабахского урегулирования». Ереван, признав Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, перевернул и страницу Минской группы. На повестке лишь политическое урегулирование военного конфликта Армении с Азербайджаном.