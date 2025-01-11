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Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:38 3636

Армения готовится выполнить еще одно требование президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как стало известно, в офисе премьер-министра Никола Пашиняна заявили, что Армения рассматривает возможность официального обращения в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы.

О готовности Еревана пойти на такой шаг Пашинян заявлял и ранее, но в рамках предполагаемого мирного соглашения с Азербайджаном. Однако после нашумевшего интервью Алиева азербайджанским телеканалам премьер-министр Армении выступил с «пакетом предложений», включающим несколько пунктов. Среди них – вопросы делимитации границ, отказ от взаимных претензий в международных инстанциях и, в частности, роспуск Минской группы.

Пашинян юлит, выдав предложение Алиева за свое

Таким образом, Пашинян преподносит роспуск Минской группы как собственное предложение и достижение, забыв упомянуть, что ликвидация этого «миротворческого анахронизма» являлась главным требованием Баку после завершения 44-дневной войны. Инициативу Алиеву Ереван встретил в штыки. МИД Армении предлагал отложить роспуск Минской группы до заключения мирного договора. Позже позицию скорректировали: Ереван предложил направить обращение синхронно с подписанием соглашения.

Еще летом прошлого года Пашинян, отвечая на очередное требование Азербайджана, так и заявил: «Роспуск Минской группы может произойти после подписания мирного договора, потому что, если мы подписываем мирное соглашение, значит, Минская группа теряет смысл... она больше не нужна».

Изначально Азербайджан не устраивал ни один из этих вариантов. Формальное существование Минской группы могло быть использовано для пролонгации потерявшего политическую значимость формата «карабахского урегулирования». Ереван, признав Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, перевернул и страницу Минской группы. На повестке лишь политическое урегулирование военного конфликта Армении с Азербайджаном.

Кто и когда упразднит «миротворческий анахронизм»?

В своем последнем заявлении Пашинян согласился с аргументами азербайджанской стороны, назвав требование Баку «конструктивным».

«Мы понимаем, что если конфликта больше нет, то существование формата, занимающегося его урегулированием, теряет смысл», – заявил он.

Тем не менее в позиции правительства Армении по вопросу роспуска Минской группы остаются неясности.

Если Армения рассматривает возможность официального обращения в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы, то в какие сроки это будет сделано? Свяжет ли Ереван роспуск Минской группы с подписанием мирного договора, или этот вопрос больше не является для армянской стороны принципиальным?

Не исключено, что демонстрация готовности Армении принять требование Азербайджана - всего лишь тактический расчет, адресованный международному сообществу.

Неопределенность ситуации усугубляется неясностью позиции двух сопредседателей – Франции и США. Ведь обращение Армении не обусловит механического упразднения группы. Западные державы могут намеренно затянуть процесс роспуска Минской группы для дальнейших политических манипуляций.

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