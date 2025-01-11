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Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az
14:54 1368

Редакция haqqin.az провела среди предприятий кинопоказа Азербайджана традиционный опрос по фильмам, набравшим в 2024 году наибольшее число зрителей.

Напомним, что в 2023 году лидерами кинопроката были комедии местного производства «Hozu Cangüdən», «Hozu Dayə» и «Evdə qalmiş», а также американские киноленты «Аватар. Путь воды», «Оппенгеймер» и комедия-фэнтези «Барби».

В шести кинотеатрах сети Park Cinema рекордсменом кассовых сборов стал голливудский фильм «Дэдпул и Росомаха»

В 2024 году больше всего зрителей в залах бакинского Киноцентра Низами собрали местные фильмы «Sema ile qorüş», «Hozu dayə», «Cin atı», а также две турецкие ленты «Hatıran yeter» и «Bodrum seferi».

В шести кинотеатрах сети Park Cinema рекордсменами кассовых сборов стали голливудские фильмы «Дэдпул и Росомаха» (режиссер Шон Леви), «Дюна 2» (Дени Вильнов), анимационные фильмы «Головоломка 2», (Келси Ман), «Гадкий Я 4» (Крис Рено) и фильм «Тагиев: Нефть» (Заур Гасымлы) о жизни и деятельности видного азербайджанского мецената Зейналабдина Тагиева.  

В топ иностранных фильмов в этой сети вошли:

1. «Дэдпул и Росомаха»       

2. «Дюна 2»

3. «Субстанция» (Корали Фарджа)

4.⁠ «Плохие парни (Адил Эль Араби и Билал Фаллах)

5.⁠ «⁠Вентом. Последний танец» (Келли Марсел)

Лидерами среди фильмов азербайджанского производства стали:

1. «Тагиев: нефть»

2.⁠ «Апатия» (Хикмет Рагимов)

3. «Встреча с небом» (Руфат Шахбазов)

4. «Бизнес шора/Şor biznesi» (Валех Ахмедов)

5. «HOZU 007» (Ильхам Яшароглу)

Азербайджанцы хлынули в кинотеатры, чтобы посмотреть «Тагиева»

Самыми популярными детские кинолентами были:

1.⁠ ⁠«Головоломка 2»

2. «Гадкий Я 4»

3. «Моана 2» (Девид Г. Деррик)

4. «Гарфильд» (Марк Диндал)

5. «Дикий робот» (Крис Сандерс).

Кассовые сборы в девяти кинотеатрах сети Cinema Plus возглавил турецкий фильм «3391 км» (Дениз Энйюксек), за ним следовали «Головоломка 2» и «Дэдпул и Росомаха».

Среди иностранных фильмов лидировали:

1. «3391 км»

2. «Дэдпул и Росомаха»

3. «⁠Lohusa» (Кыванч Баруоню)

4. «Годзилла и Конг» (Адам Вингард)

5. «⁠Веном 3» (Келли Марсел).

Наиболее посещаемые детские фильмы:

1. «Головоломка 2»

2. «Гадкий Я 4»

3. «Кунг Фу Панда 4» (Майк Митчелл, Стефани Ма Стайн)

4. «Паддингтон 3» (Дугал Уилсон)

5. «Гарфилд» (Марк Диндал)

Топ азербайджанских фильмов:

1. «Hozu 007»

2. «Tagiyev: Neft»

3. «Seriyye» (Алихан Раджабов)

4. «Qapi» (Вюсал Ахмедзаде)

5.⁠ «⁠Evde qalmis» (Валех Ахмедов)

Айгюнь Асланлы считает, что госструктуры чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия

Комментируя по просьбе haqqin.az рейтинг фильмов 2024 года, кинокритик Айгюнь Асланлы отметила, что лидерство коммерческих фильмов как иностранного, так и местного производства подавляющего большинства стран мира - явление вполне характерное.

«Понятно, что кинотеатры при торгово-развлекательных центрах прежде всего ориентируются на коммерческую составляющую, - отметила кинокритик. - В то же время в 2024-м художественные запросы и предпочтения зрителей оказались намного выше, чем, скажем, в 2018-2022 годы, когда толпы людей заполняли кинозалы, в которых студия «Бозбаш Пикчерс» демонстрировала такие низкопробные фильмы, как «Razborka», «Stalinin başı» или «Bombaltı». Впрочем, люди потребляли то, что предлагал им в тот момент отечественный кинематограф.

Сегодня в перечне топовых фильмов ушедшего года нет артхаусных, авторских или фестивальных картин. Как правило, прокатчики стараются такие фильмы не покупать, а если и покупают, то демонстрируют их несколько дней, да и то в дневное время. Что ж, предприятия кинопоказа имеют на это право, поскольку зависят от продажи билетов. По своему статусу показ некоммерческого кино может без проблем осуществить киноцентр «Низами», но там, к сожалению, устаревшая техника и оборудование для демонстрации фильмов».

По словам эксперта, на фильмах артхауса всегда мало зрителей, поэтому их нет в топе.

«Зато есть качественные местные коммерческие картины «Встреча с небом» режиссера Руфата Шахбазова, «Сария» Алихана Раджабова и другие, - отметила Айгюнь Асланлы. - Процесс создания качественного азербайджанского кино начался с фильмов режиссера и сценариста Эмиля Гулиева и был продолжен лентами Талеха Юзбекова. Я видела полные залы на фильмах «Тагиев: Нефть», «Сария», «Дверь» (режиссера Вюсала Ахмедзаде) – верный признак того, что в обществе, перенасытившемся продукцией «Бозбаш Пикчерс», появился спрос на высокопрофессиональные отечественные киноленты.

В последние 15-20 лет было очень много разговоров о низком качестве отечественной кинопродукции. Как следствие, зрители заполняли этот эстетический вакуум просмотром старых советских картин киностудии «Аzərbaycanfilm». Но по ряду последних работ азербайджанских режиссеров и сценаристов четко прослеживается стремление создавать качественное кино не только для массового, но и для искушенного кинозрителя. Который, к слову, по достоинству оценил их труд. Теперь дело за малым - развивать эту тенденцию и снимать качественные азербайджанские художественные фильмы.

Спрос, как говорится, налицо, вопрос в том, будет ли предложение? Слово за государством, которое должно создавать необходимые условия, способствующие развитию авторского кино, способного менять к лучшему наше общество и формировать нашу национальную культуру. Пока же, к сожалению, мы видим, как госструктуры чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия. И это – большая проблема!»

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