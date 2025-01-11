Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
Редакция haqqin.az провела среди предприятий кинопоказа Азербайджана традиционный опрос по фильмам, набравшим в 2024 году наибольшее число зрителей.
Напомним, что в 2023 году лидерами кинопроката были комедии местного производства «Hozu Cangüdən», «Hozu Dayə» и «Evdə qalmiş», а также американские киноленты «Аватар. Путь воды», «Оппенгеймер» и комедия-фэнтези «Барби».
В 2024 году больше всего зрителей в залах бакинского Киноцентра Низами собрали местные фильмы «Sema ile qorüş», «Hozu dayə», «Cin atı», а также две турецкие ленты «Hatıran yeter» и «Bodrum seferi».
В шести кинотеатрах сети Park Cinema рекордсменами кассовых сборов стали голливудские фильмы «Дэдпул и Росомаха» (режиссер Шон Леви), «Дюна 2» (Дени Вильнов), анимационные фильмы «Головоломка 2», (Келси Ман), «Гадкий Я 4» (Крис Рено) и фильм «Тагиев: Нефть» (Заур Гасымлы) о жизни и деятельности видного азербайджанского мецената Зейналабдина Тагиева.
В топ иностранных фильмов в этой сети вошли:
1. «Дэдпул и Росомаха»
2. «Дюна 2»
3. «Субстанция» (Корали Фарджа)
4. «Плохие парни (Адил Эль Араби и Билал Фаллах)
5. «Вентом. Последний танец» (Келли Марсел)
Лидерами среди фильмов азербайджанского производства стали:
1. «Тагиев: нефть»
2. «Апатия» (Хикмет Рагимов)
3. «Встреча с небом» (Руфат Шахбазов)
4. «Бизнес шора/Şor biznesi» (Валех Ахмедов)
5. «HOZU 007» (Ильхам Яшароглу)
Самыми популярными детские кинолентами были:
1. «Головоломка 2»
2. «Гадкий Я 4»
3. «Моана 2» (Девид Г. Деррик)
4. «Гарфильд» (Марк Диндал)
5. «Дикий робот» (Крис Сандерс).
Кассовые сборы в девяти кинотеатрах сети Cinema Plus возглавил турецкий фильм «3391 км» (Дениз Энйюксек), за ним следовали «Головоломка 2» и «Дэдпул и Росомаха».
Среди иностранных фильмов лидировали:
1. «3391 км»
2. «Дэдпул и Росомаха»
3. «Lohusa» (Кыванч Баруоню)
4. «Годзилла и Конг» (Адам Вингард)
5. «Веном 3» (Келли Марсел).
Наиболее посещаемые детские фильмы:
1. «Головоломка 2»
2. «Гадкий Я 4»
3. «Кунг Фу Панда 4» (Майк Митчелл, Стефани Ма Стайн)
4. «Паддингтон 3» (Дугал Уилсон)
5. «Гарфилд» (Марк Диндал)
Топ азербайджанских фильмов:
1. «Hozu 007»
2. «Tagiyev: Neft»
3. «Seriyye» (Алихан Раджабов)
4. «Qapi» (Вюсал Ахмедзаде)
5. «Evde qalmis» (Валех Ахмедов)
Комментируя по просьбе haqqin.az рейтинг фильмов 2024 года, кинокритик Айгюнь Асланлы отметила, что лидерство коммерческих фильмов как иностранного, так и местного производства подавляющего большинства стран мира - явление вполне характерное.
«Понятно, что кинотеатры при торгово-развлекательных центрах прежде всего ориентируются на коммерческую составляющую, - отметила кинокритик. - В то же время в 2024-м художественные запросы и предпочтения зрителей оказались намного выше, чем, скажем, в 2018-2022 годы, когда толпы людей заполняли кинозалы, в которых студия «Бозбаш Пикчерс» демонстрировала такие низкопробные фильмы, как «Razborka», «Stalinin başı» или «Bombaltı». Впрочем, люди потребляли то, что предлагал им в тот момент отечественный кинематограф.
Сегодня в перечне топовых фильмов ушедшего года нет артхаусных, авторских или фестивальных картин. Как правило, прокатчики стараются такие фильмы не покупать, а если и покупают, то демонстрируют их несколько дней, да и то в дневное время. Что ж, предприятия кинопоказа имеют на это право, поскольку зависят от продажи билетов. По своему статусу показ некоммерческого кино может без проблем осуществить киноцентр «Низами», но там, к сожалению, устаревшая техника и оборудование для демонстрации фильмов».
По словам эксперта, на фильмах артхауса всегда мало зрителей, поэтому их нет в топе.
«Зато есть качественные местные коммерческие картины «Встреча с небом» режиссера Руфата Шахбазова, «Сария» Алихана Раджабова и другие, - отметила Айгюнь Асланлы. - Процесс создания качественного азербайджанского кино начался с фильмов режиссера и сценариста Эмиля Гулиева и был продолжен лентами Талеха Юзбекова. Я видела полные залы на фильмах «Тагиев: Нефть», «Сария», «Дверь» (режиссера Вюсала Ахмедзаде) – верный признак того, что в обществе, перенасытившемся продукцией «Бозбаш Пикчерс», появился спрос на высокопрофессиональные отечественные киноленты.
В последние 15-20 лет было очень много разговоров о низком качестве отечественной кинопродукции. Как следствие, зрители заполняли этот эстетический вакуум просмотром старых советских картин киностудии «Аzərbaycanfilm». Но по ряду последних работ азербайджанских режиссеров и сценаристов четко прослеживается стремление создавать качественное кино не только для массового, но и для искушенного кинозрителя. Который, к слову, по достоинству оценил их труд. Теперь дело за малым - развивать эту тенденцию и снимать качественные азербайджанские художественные фильмы.
Спрос, как говорится, налицо, вопрос в том, будет ли предложение? Слово за государством, которое должно создавать необходимые условия, способствующие развитию авторского кино, способного менять к лучшему наше общество и формировать нашу национальную культуру. Пока же, к сожалению, мы видим, как госструктуры чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия. И это – большая проблема!»