Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия

Напомним, что в 2023 году лидерами кинопроката были комедии местного производства «Hozu Cangüdən», «Hozu Dayə» и «Evdə qalmiş», а также американские киноленты «Аватар. Путь воды», «Оппенгеймер» и комедия-фэнтези «Барби».

В шести кинотеатрах сети Park Cinema рекордсменами кассовых сборов стали голливудские фильмы «Дэдпул и Росомаха» (режиссер Шон Леви), «Дюна 2» (Дени Вильнов), анимационные фильмы «Головоломка 2», (Келси Ман), «Гадкий Я 4» (Крис Рено) и фильм «Тагиев: Нефть» (Заур Гасымлы) о жизни и деятельности видного азербайджанского мецената Зейналабдина Тагиева.

В 2024 году больше всего зрителей в залах бакинского Киноцентра Низами собрали местные фильмы «Sema ile qorüş», «Hozu dayə», «Cin atı», а также две турецкие ленты «Hatıran yeter» и «Bodrum seferi».

Комментируя по просьбе haqqin.az рейтинг фильмов 2024 года, кинокритик Айгюнь Асланлы отметила, что лидерство коммерческих фильмов как иностранного, так и местного производства подавляющего большинства стран мира - явление вполне характерное.

«Понятно, что кинотеатры при торгово-развлекательных центрах прежде всего ориентируются на коммерческую составляющую, - отметила кинокритик. - В то же время в 2024-м художественные запросы и предпочтения зрителей оказались намного выше, чем, скажем, в 2018-2022 годы, когда толпы людей заполняли кинозалы, в которых студия «Бозбаш Пикчерс» демонстрировала такие низкопробные фильмы, как «Razborka», «Stalinin başı» или «Bombaltı». Впрочем, люди потребляли то, что предлагал им в тот момент отечественный кинематограф.

Сегодня в перечне топовых фильмов ушедшего года нет артхаусных, авторских или фестивальных картин. Как правило, прокатчики стараются такие фильмы не покупать, а если и покупают, то демонстрируют их несколько дней, да и то в дневное время. Что ж, предприятия кинопоказа имеют на это право, поскольку зависят от продажи билетов. По своему статусу показ некоммерческого кино может без проблем осуществить киноцентр «Низами», но там, к сожалению, устаревшая техника и оборудование для демонстрации фильмов».

По словам эксперта, на фильмах артхауса всегда мало зрителей, поэтому их нет в топе.

«Зато есть качественные местные коммерческие картины «Встреча с небом» режиссера Руфата Шахбазова, «Сария» Алихана Раджабова и другие, - отметила Айгюнь Асланлы. - Процесс создания качественного азербайджанского кино начался с фильмов режиссера и сценариста Эмиля Гулиева и был продолжен лентами Талеха Юзбекова. Я видела полные залы на фильмах «Тагиев: Нефть», «Сария», «Дверь» (режиссера Вюсала Ахмедзаде) – верный признак того, что в обществе, перенасытившемся продукцией «Бозбаш Пикчерс», появился спрос на высокопрофессиональные отечественные киноленты.

В последние 15-20 лет было очень много разговоров о низком качестве отечественной кинопродукции. Как следствие, зрители заполняли этот эстетический вакуум просмотром старых советских картин киностудии «Аzərbaycanfilm». Но по ряду последних работ азербайджанских режиссеров и сценаристов четко прослеживается стремление создавать качественное кино не только для массового, но и для искушенного кинозрителя. Который, к слову, по достоинству оценил их труд. Теперь дело за малым - развивать эту тенденцию и снимать качественные азербайджанские художественные фильмы.

Спрос, как говорится, налицо, вопрос в том, будет ли предложение? Слово за государством, которое должно создавать необходимые условия, способствующие развитию авторского кино, способного менять к лучшему наше общество и формировать нашу национальную культуру. Пока же, к сожалению, мы видим, как госструктуры чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия. И это – большая проблема!»