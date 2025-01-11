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В России СМИ признали «террористической организацией»

14:57 1420

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России внесла в реестр террористических организаций издание Komi Daily, которое позиционирует себя как «независимое региональное медиа о Республике Коми». Об этом пишет The Moscow Times.

В редакции заявили, что издание сочли структурным подразделением «Форума свободных государств постРоссии», к которому оно отношения не имеет. Сейчас журналисты консультируются с правозащитниками по поводу дальнейших действий.

Это первое СМИ, признанное «террористической организацией» в России, отмечает The Moscow Times. В реестре ФСБ указано, что Komi Daily было внесено в соответствующий реестр по решению Верховного суда от 22 ноября, которое вступило в силу 28 декабря.

«Форум» основал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев при участии оппозиционных активистов. В марте 2023 года организацию в РФ признали «нежелательной», а в ноябре 2024-го — «террористической».

На сайте Komi Daily указывается, что это независимое региональное медиа о Республике Коми, которым сейчас занимаются две сотрудницы. «Мы обе находимся за пределами России, и у нас есть возможность не заниматься самоцензурой, честно говорить о проблемах республики», - подчеркивают они.

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