В Азербайджане бесплатная хирургическая коррекция врожденных расщелин губ и неба
Хирургическая коррекция врожденных расщелин губ и неба выполняется в Азербайджане рамках обязательного медицинского страхования. Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве обязательного медстрахования Азербайджанской Республики.
Врожденные расщелины губ и неба, известные в народе как «заячья губа» и «волчья пасть», относятся к аномалиям развития челюстно-лицевой области, встречающимся среди новорожденных. Эти пороки развития, возникающие вследствие неправильного формирования губ и неба (в период внутриутробного развития), могут привести как к функциональным, так и эстетическим проблемам. Среди этих проблем преобладают такие явления, как нарушение глотания, речи, проблемы со слухом, патологии дыхательной, пищеварительной систем, неправильное прорезывание зубов.
Хотя указанные аномалии имеют разные причины возникновения, считается, что они связаны в основном с совместным действием генетических и внешних факторов. Тяжелое протекание беременности (постоянное действие стресс-факторов и т.д.), брак между родственниками, вредные привычки матери в период беременности (употребление сигарет, алкоголя и наркотиков), прием некоторых лекарственных средств, недостаточность витаминов - в частности, недостаток фолиевой кислоты, заражение матери различными инфекционными заболеваниями во время беременности, подвергание радиации и пр. неблагоприятным факторам окружающей среды занимают место среди основных причин возникновения указанных пороков развития. В возникновении врожденных расщелин губ и неба важное место занимает и генетическая предрасположенность. Такие явления наиболее часто встречаются у детей лиц, в семье которых имеются данные аномалии.
Единственным методом лечения указанных аномалий развития является хирургическое вмешательство. Эти хирургические операции входят в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Выполняемые операции, наряду с устранением пороков «заячья губа» и волчья пасть», восстанавливают качество жизни детей, предотвращают их социальную изоляцию от общества в будущем. Эти операции представляют большое значение для наилучшей интеграции детей в социальную жизнь, построения здоровой жизни и здорового будущего.
Отметим, что диагностика врожденных пороков развития, таких как «заячья губа» и «волчья пасть», возможна в период беременности. Для ранней диагностики указанных заболеваний в утробе матери применяются ультразвуковое исследование и прочие радиологические исследования. Для раннего выявления указанных аномалий и прочих заболеваний важно регулярное обследование беременных женщин.
Восстановление врожденных расщелин губ и неба в большинстве случаев проводится в 3-18 месяцев. Поскольку в ряде случаев коррекция проводится в несколько этапов, в более позднем возрасте ребенка возникает необходимость дополнительных хирургических вмешательств.
Обследование квалифицированным врачом перед восстановительной операцией, пребывание в реанимации и стационаре, медикаменты и медицинские расходные, используемые во время операции, лабораторные и инструментальные исследования, кровь и компоненты крови полностью покрываются обязательным медицинским страхованием. Также в страховое обеспечение входят расходы на питание больного и сопровождающего его лица.
Эти операции выполняются по врачебным показаниям за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, в том числе в частных медицинских учреждениях, заключивших договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования.