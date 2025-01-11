В Азербайджане бесплатная хирургическая коррекция врожденных расщелин губ и неба

Хотя указанные аномалии имеют разные причины возникновения, считается, что они связаны в основном с совместным действием генетических и внешних факторов. Тяжелое протекание беременности (постоянное действие стресс-факторов и т.д.), брак между родственниками, вредные привычки матери в период беременности (употребление сигарет, алкоголя и наркотиков), прием некоторых лекарственных средств, недостаточность витаминов - в частности, недостаток фолиевой кислоты, заражение матери различными инфекционными заболеваниями во время беременности, подвергание радиации и пр. неблагоприятным факторам окружающей среды занимают место среди основных причин возникновения указанных пороков развития. В возникновении врожденных расщелин губ и неба важное место занимает и генетическая предрасположенность. Такие явления наиболее часто встречаются у детей лиц, в семье которых имеются данные аномалии.

Врожденные расщелины губ и неба, известные в народе как «заячья губа» и «волчья пасть», относятся к аномалиям развития челюстно-лицевой области, встречающимся среди новорожденных. Эти пороки развития, возникающие вследствие неправильного формирования губ и неба (в период внутриутробного развития), могут привести как к функциональным, так и эстетическим проблемам. Среди этих проблем преобладают такие явления, как нарушение глотания, речи, проблемы со слухом, патологии дыхательной, пищеварительной систем, неправильное прорезывание зубов.

Хирургическая коррекция врожденных расщелин губ и неба выполняется в Азербайджане рамках обязательного медицинского страхования. Об этом haqqin . az сообщили в Агентстве обязательного медстрахования Азербайджанской Республики.

Единственным методом лечения указанных аномалий развития является хирургическое вмешательство. Эти хирургические операции входят в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Выполняемые операции, наряду с устранением пороков «заячья губа» и волчья пасть», восстанавливают качество жизни детей, предотвращают их социальную изоляцию от общества в будущем. Эти операции представляют большое значение для наилучшей интеграции детей в социальную жизнь, построения здоровой жизни и здорового будущего.

Отметим, что диагностика врожденных пороков развития, таких как «заячья губа» и «волчья пасть», возможна в период беременности. Для ранней диагностики указанных заболеваний в утробе матери применяются ультразвуковое исследование и прочие радиологические исследования. Для раннего выявления указанных аномалий и прочих заболеваний важно регулярное обследование беременных женщин.

Восстановление врожденных расщелин губ и неба в большинстве случаев проводится в 3-18 месяцев. Поскольку в ряде случаев коррекция проводится в несколько этапов, в более позднем возрасте ребенка возникает необходимость дополнительных хирургических вмешательств.

Обследование квалифицированным врачом перед восстановительной операцией, пребывание в реанимации и стационаре, медикаменты и медицинские расходные, используемые во время операции, лабораторные и инструментальные исследования, кровь и компоненты крови полностью покрываются обязательным медицинским страхованием. Также в страховое обеспечение входят расходы на питание больного и сопровождающего его лица.

Эти операции выполняются по врачебным показаниям за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, в том числе в частных медицинских учреждениях, заключивших договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования.